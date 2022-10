Szef brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ o Rosji i Chinach

Prezydent Rosji Władimir Putin jak dotąd nie wykroczył poza doktrynę nieużywania broni nuklearnej, ale GCHQ będzie wypatrywała oznak, gdyby miało się to zmienić – zaznaczył Fleming na antenie radia BBC. - Mam nadzieję, że zobaczylibyśmy wskazówki, gdyby zaczęli iść złą drogą (…) Ale powiedzmy jasno, że jeśli to rozważają, byłaby to katastrofa – podkreślił Fleming, którego wypowiedzi przytacza agencja Reutera. Nie wyjaśnił, jakie mogłyby to być wskazówki.