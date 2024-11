"Zuchwała kampania" Putina w Europie. Szef brytyjskiego wywiadu ostrzega: on się nie zatrzyma

Szef brytyjskiego wywiadu MI6 Richard Moore ocenił, że jeśli Władimir Putin zwasalizuje Ukrainę, to nie zatrzyma się na niej. Wówczas - dodał - zagrożone będzie bezpieczeństwo całej Europy.

- Odkryliśmy zdumiewająco zuchwałą kampanię sabotażową Rosji w Europie. Jednocześnie Putin i jego akolici uciekają się do gróźb nuklearnych, by straszyć tym, jakie są konsekwencje pomagania Ukrainie - oznajmił Moore, który wystąpił w ambasadzie brytyjskiej w Paryżu w towarzystwie szefa francuskiej Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Zewnętrznego (DGSE - służba wywiadu zewnętrznego i strategicznego) Nicolasa Lernera.

- Jeśli Putin odniesie sukces, Chiny zastanowią się, jakie ma to implikacje, Korea Północna zostanie ośmielona, a Iran stanie się jeszcze bardziej niebezpieczny - powiedział. Jego zdaniem "jeśli Putin zwasalizuje Ukrainę, to nie zatrzyma się na niej, a wówczas bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, Francji, Europy, bezpieczeństwo transatlantyckie byłoby zagrożone".

- Nie mamy cienia wątpliwości, że nasi ukraińscy przyjaciele chcą odnieść zwycięstwo - podkreślił Moore i dodał, że zarówno MI6, jak i francuska Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Zewnętrznego odgrywają zasadniczą rolę w ocenie ryzyka, jakie stanowią "groźby i akty agresji Rosji", a ustalenia tych instytucji pozwalają na podejmowanie decyzji adekwatnych do tego ryzyka.

Wystąpienie Moore'a jest najprawdopodobniej obliczone na zmobilizowanie tych europejskich sojuszników Ukrainy, którzy zaczynają się wahać oraz usposobionych sceptycznie do pomocy dla Kijowa osób w administracji przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa - skomentował Reuters.

Szef MI6 dodał, że współpraca transatlantycka sprawiła, że kraje będące jej stronami są bezpieczniejsze, a on sam "współpracował z powodzeniem w pierwszą administracją Trumpa (....) i oczekuje z satysfakcją na to, że będzie to robił ponownie".