Kulisy ataku na szefa Al-Kaidy. Zbudowano makietę domu, Biden zaangażował się w plany

Prezydent USA Joe Biden znał szczegółowo plan operacji zabicia przywódcy Al-Kaidy - informuje CNN. Pokazywano mu między innymi makietę domu Ajmana al-Zawahiriego. Zabiegał też o to, by w akcji nie ucierpieli cywile, w tym rodzina terrorysty - przekazuje amerykańska stacja.

Nie wychodził z domu

Biden bał się powtórki sprzed roku

Prezydent USA miał obawiać się powtórki wydarzeń z sierpnia 2021 roku, gdy podczas chaotycznego odwrotu sił amerykańskich z Kabulu po przejęciu władzy przez talibów w atakach dronów zginęli cywile. Dodatkową trudnością było to, że budynek, w którym ukrywał się terrorysta, stał w śródmieściu, w jednej z dzielnic mieszkaniowych. Analitycy wywiadu przez kilka miesięcy obserwowali dom Zawahiriego i oceniali zachowanie mężczyzny. Terrorysta nigdy nie opuszczał kryjówki, ale często przesiadywał na wspomnianym balkonie. Później amerykańscy specjaliści zaczęli analizować konstrukcję budynku tak, by zabijając Zawahiriego, nie zburzyć go i nie pogrzebać pod gruzami innych ludzi.

Wszystko pokazywali na makiecie

Biden dopytywał ich o szczegóły. Między innymi o to, od której strony dom będzie oświetlony przez słońce, z czego dokładnie jest zbudowany, jaki jest układ pomieszczeń, jak na operację mogą wpłynąć warunki meteorologiczne - wylicza CNN. - Biden był głęboko zaangażowany w te odprawy, zadawał szczegółowe pytania o to, co wiemy i skąd to wiemy - powiedział stacji jeden z przedstawicieli wywiadu. Ostatnia odprawa odbyła się 25 lipca, gdy prezydent USA przebywał na izolacji w Białym Domu w związku z zakażeniem COVID-19. O ocenę planu akcji prosił każdego urzędnika uczestniczącego w spotkaniu, po czym wydał zgodę na "precyzyjny nalot", w którym pięć dni później zginął Zawahiri.