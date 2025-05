Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały trzy porozumienia Źródło: Reuters

W poniedziałek w Londynie doszło do podpisania trzech porozumień między Wielką Brytanią a Unią Europejską. To pierwszy taki szczyt od czasu brexitu. "Otwieramy nowy rozdział w naszej wyjątkowej relacji" - mówi Ursula von der Leyen.

Kluczowe fakty: Podpisane w poniedziałek w Londynie porozumienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską dotyczą kluczowych kwestii, w tym bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie.

Według brytyjskiego premiera to "nowa era" w relacjach między stronami.

W Londynie w poniedziałek rozpoczął się pierwszy od czasu brexitu w 2020 roku szczyt Unia Europejska-Wielka Brytania. Brytyjski premier Keir Starmer, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podpisali trzy porozumienia. To umowa o bezpieczeństwie i obronie, deklaracja dotycząca geopolityki, w tym w sprawie wojny w Ukrainie, oraz porozumienie w innych kwestiach, takich jak przekraczanie granic, bariery handlowe, współpraca w sprawach migracyjnych i rybołówstwo.

"To coś więcej niż tylko słowa"

- Otwieramy nowy rozdział w naszej wyjątkowej relacji - powiedziała Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej po podpisaniu porozumień. Nazwała ona poniedziałkowy szczyt "historycznym". Dodała, że Wielka Brytania i UE zgodziły się na zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, co jej zdaniem jest "pierwszym krokiem" w kierunku uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w europejskim programie inwestycji w obronność (SAFE), którego wartość wynosi 150 mld euro. - Stworzy to nowe możliwości dla naszego przemysłu obronnego i otworzy możliwość silniejszego, bardziej skoordynowanego wsparcia również dla Ukrainy - dodała.

- Panie i panowie, Wielka Brytania powróciła na światową scenę - mówił z kolei do dziennikarzy brytyjski premier Keir Starmer. Przypomniał, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni podpisał umowy handlowe z USA, Indiami i UE. Podkreślił, że szczyt Wielka Brytania-UE oznacza "nową erę" w relacjach między stronami. - Ta umowa (handlowa) jest korzystna dla obu stron, spełnia oczekiwania Brytyjczyków (...), zapewnia nam bezprecedensowy dostęp do rynku europejskiego - wyjaśnił.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa powiedział, że porozumienia osiągnięte między Londynem a Brukselą "to coś więcej niż tylko słowa na papierze". W tym kontekście wymienił wojnę Rosji z Ukrainą, mówiąc że państwa Zachodu muszą wywrzeć presję na Władimirze Putinie za pomocą sankcji. Wezwał jednocześnie Rosję do wyrażenia zgody na bezwarunkowe zawieszenie broni. Przewodniczący Rady Europejskiej zapowiedział, że szczyty UE-Wielka Brytanie będą odbywać się co roku.

Antonio Costa, Keir Starmer, Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL / POOL