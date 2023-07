Andrzej Duda w Wilnie: sprawy idą w dobrym kierunku

Prezydent wypowiedział się dla dziennikarzy po tym, jak przybył na rozpoczynający się we wtorek dwudniowy szczyt NATO w Wilnie. Zapytany o "zielone światło" dla członkostwa Szwecji w NATO ze strony Turcji Andrzej Duda ocenił, iż "jest to bardzo dobra wiadomość", i powiedział, że "czekaliśmy na nią do ostatniej chwili". - Mieliśmy nadzieję, że ta akceptacja jednak będzie, bo to jest rozsądne rozwiązanie - zaznaczył.