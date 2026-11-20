Świat Trump chciał "tworzyć historię". Media zobaczyły coś innego Oprac. Ewa Żebrowska |

Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Trójstronnego spotkania przywódców USA, Chin i Rosji wcześniej w historii nie było. Doszło do niego w ten czwartek, w chińskim Shenzhen przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Czy było przełomowe? Największe na świecie dzienniki relacjonują je w podobnym tonie, zwracając uwagę na sprzeczne interesy Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga.

"NYT": głośna sesja zdjęciowa

Amerykańskie media podkreślają, że Trump "obnosi się z zażyłością wobec Xi i Putina, lecz nie przynosi to żadnych konkretnych rezultatów". "New York Times" zauważa, że zabrakło jakichkolwiek przełomów w kwestiach kontroli zbrojeń nuklearnych, wojny na Ukrainie czy sztucznej inteligencji. Komentatorzy na łamach dziennika podkreślają, że amerykański prezydent "czerpał satysfakcję z wydarzenia, które w praktyce było jedynie głośną sesją zdjęciową".

Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump przed spotkaniem trójstronnym w Shenzhen Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

"Xi Jinping, jako gospodarz tego precyzyjnie wyreżyserowanego wydarzenia, Xi Jinping schlebiał Trumpowi, szczyt pozwolił też Putinowi wyjść z izolacji, w jakiej znalazł się po inwazji na Ukrainę" - ocenia "NYT". "Oto i on. Spotyka się z Xi i Trumpem - tyle więc zostało z izolacji i sankcji" - stwierdziła na łamach dziennika Angela Stent, ekspertka ds. Rosji i starsza analityczka w think tanku American Enterprise Institute.

"Wall Street Journal" komentuje, że jedyne, co dobrego można powiedzieć o tym spotkaniu, to "że mogło być gorzej". Dodaje, że ten "bezprecedensowy szczyt odzwierciedla zmiany w globalnym porządku, w którym dominacja USA jest coraz częściej kwestionowana przez Moskwę i Pekin".

"Grają na Donaldzie Trumpie jak na tanich skrzypcach"

Francuski "Le Figaro" przypomina, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz umniejszał znaczenie spotkania i nazwał je "zwykłą okazją do zrobienia zdjęcia". Według dziennika szczyt to "obraz dwóch autokratów schlebiających próżności osłabionego Trumpa, przy jednoczesnym starannym unikaniu jakichkolwiek ustępstw na jego rzecz".

"Le Monde" ocenia: "W Shenzhen Xi i jego 'przyjaciel' Putin usypiają czujność Trumpa w otoczce wielkiego przepychu". Przypomina też słowa lidera Demokratów w Senacie, Chucka Schumera, który stwierdził, że "Xi Jinping i Władimir Putin grają na Donaldzie Trumpie jak na tanich skrzypcach".

Według brytyjskiego "Guardiana" spotkanie w Shenzhen "sprawiało wrażenie wydarzenia, które nie miało nawet określonego programu". Dziennik żartobliwie komentuje, że choć Trump przysnął podczas szczytu, to "miał okazję pokazać swoje bliskie relacje z dwoma autorytarnymi przywódcami, których darzy podziwem".

W innym tonie pisze węgierski tygodnik "HVG", który stwierdza, że wszyscy trzej przywódcy są zadowoleni z rozmów, co jest niepokojącym sygnałem dla reszty świata.

Donald Trump, Xi Jinping Źródło zdjęcia: VYACHESLAV PROKOFYEV/EPA/PAP

Porównania do Jałty - czy mają sens

Europejskie media podkreślają, że o wojnie w Ukrainie rozmawiano bez udziału Europy. W wielu komentarzach pojawiają się porównania do Jałty. Na łamach "HVG" zaznaczono, że sytuacja wygląda dziś zupełnie inaczej niż w roku 1945, kiedy pod koniec II wojny światowej doszło do rozmów przywódców mocarstw w Jałcie. "Wówczas Europa leżała w gruzach, a zwycięzcy - mimo istniejących między nimi różnic - walczyli przeciwko wspólnemu wrogowi: nazistowskim Niemcom. Obecnie natomiast Unia Europejska odgrywa istotną rolę gospodarczą, a wiele państw (...) opowiada się za utrzymaniem porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym" - stwierdzono.

"Spotkanie w Chinach nie było drugą Jałtą, gdzie wynegocjowano powojenny ład międzynarodowy. Zabrakło zgody co do wspólnych celów" - pisze komentator na łamach niemieckiego dziennika "Tagesspiegel". Zwrócono też uwagę na fakt, ile zyskał na tym szczycie rosyjski przywódca. "To, że Xi i Trump włączyli go do trójki, jest dla prezydenta Rosji historycznym zwycięstwem. Putin nie potrzebuje wyników, wystarczą mu zdjęcia i uznanie".

Donald Trump i Władimir Putin Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Kto zyskał, kto stracił

"Xi jest nowym silnym człowiekiem, Putin powrócił na światowy parkiet, a Trump jest 'kulawą kaczką'" - podsumował spotkanie w Shenzhen tygodnik "Der Spiegel". W podobnym tonie spotkanie relacjonuje norweski nadawca "NRK".

"Tworzymy historię" - mówi Donald Trump. "Ale jaka to historia? I czy Donald Trump rzeczywiście rozumie, w czym bierze udział?" - komentuje. "Świat wie o tym od dawna. USA nie są już hegemonem, jedynym supermocarstwem dominującym na świecie pod względem gospodarczym i militarnym" - podsumowuje "NRK". Dodaje, że jasne stało się przesłanie Putina: próba izolacji Rosji zakończyła się niepowodzeniem.

W podobnym tonie pisze "Guardian". "Dla Xi była to prestiżowa okazja, by wystąpić w roli gospodarza i w sposób dorozumiany pokazać, że era amerykańskiej hegemonii dobiegła końca" - stwierdzono na łamach brytyjskiego dziennika. "Szczyt okazał się zatem dla Putina darmowym prezentem" - zauważa i dodaje, że rosyjski przywódca będzie mógł chwalić się, że to właśnie Moskwa, a nie Europa czy Ukraina cieszą się szacunkiem Xi i Trumpa.

red. AZ