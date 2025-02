Rumunia tłumaczy nieobecność w Paryżu: nasze interesy reprezentowała Polska

Rumunia: Polska reprezentowała nasze interesy

Ocenił, że "to nie jest szczyt, ale mała grupa robocza na szczeblu głów państw". - W formacie Trójkąta Weimarskiego Plus, do którego, poza starym trójkątem Francja-Niemcy-Polska, dołączyły w międzyczasie inne kraje - stwierdził. - Kryteria, które doprowadziły do takiego wyboru (uczestników spotkania w Paryżu - red.) to operacyjność i kompatybilność. Państwa te nie będą dziś omawiać kwestii związanych z trwającą wojną na Ukrainie, ani tego, w jaki sposób podejmowana jest kwestia rozpoczęcia procesu pokojowego - powiedział.

Szczyt w Paryżu

Donald Tusk po szczycie przekazał na konferencji prasowej, że wszyscy uczestnicy szczytu w "kluczowych sprawach" mieli podobny pogląd do Polski. Zastrzegł jednak, że to dopiero "wstęp do tego, co zdarzy się w najbliższych tygodniach i miesiącach". - Zdajemy sobie sprawę, że takie spotkania nie kończą się decyzjami - powiedział. Premier mówił, że europejscy przywódcy są zgodni co do tego, że "nadszedł czas na dużo większą zdolność Europy do samoobrony". - Tu również była zgoda, jednomyślność, że zwiększenie - i to wyraźne zwiększenie - wydatków na obronność jest czymś absolutnie koniecznym - dodał.