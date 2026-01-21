Logo strona główna
Dlaczego Macron przemawiał w ciemnych okularach? Wskazano powód

Emmanuel Macron w Davos
Emmanuel Macron na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Źródło: Reuters
Emmanuel Macron pojawił się na szczycie w szwajcarskim Davos w okularach przeciwsłonecznych. To już kolejny raz, kiedy jest widziany w ciemnych szkłach. Według mediów prezydent Francji prawdopodobnie miał wylew podspojówkowy.

Prezydent Francji, przemawiając we wtorek na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, stwierdził m.in., że Francja i Europa są przywiązane do suwerenności narodowej i Karty Narodów Zjednoczonych. Broniąc multilateralizmu, podkreślił, że ze względu na te zasady kraje europejskie dołączyły do ćwiczeń na Grenlandii.

Macron ostrzegł, że zbliżają się czasy niestabilności, zarówno w sferze bezpieczeństwa oraz obronności, jak i gospodarki. Uwagę mediów przykuły jednak nie tylko słowa francuskiego przywódcy, ale także jego wygląd: w Davos pojawił się w lustrzanych okularach przeciwsłonecznych.

20 stycznia 2026 r.
Emmanuel Macron w Davos
Źródło: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Media o schorzeniu Macrona

Macron nie wyjaśnił, dlaczego zmienił image. Jednak kilka dni wcześniej podczas spotkania z żołnierzami zwrócił uwagę na swoje zaczerwienione i opuchnięte oko, przepraszając za jego "nieestetyczny wygląd" i żartując, iż jest to niezamierzone nawiązanie do "oka tygrysa". - Dla tych, którzy znają to odniesienie, jest to oznaka determinacji. Całkowitej - mówił prezydent Francji.

Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
Źródło: PAP/EPA/PHILIPPE MAGONI / POOL

Macron prawdopodobnie miał wylew podspojówkowy

Według francuskich mediów Macron prawdopodobnie miał wylew podspojówkowy. Polega on na pęknięciu naczynia krwionośnego w oku. Schorzenie jest bezbolesne, nie wpływa na wzrok i nie powoduje trwałego uszkodzenia oka - zwykle ustępuje w ciągu dwóch tygodni. Wśród przyczyn wymienia się znaczny wysiłek fizyczny, mikrourazy gałki ocznej wywołane np. pocieraniem oka, nadciśnienie tętnicze lub jednorazowy skok ciśnienia tętniczego. Krwawienia podspojówkowe często towarzyszą też zabiegom operacyjnym na gałce ocznej lub powiekach, urazom oka, głowy czy zapaleniom spojówek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Macron chce ćwiczeń NATO na Grenlandii. Ostrzega

Macron chce ćwiczeń NATO na Grenlandii. Ostrzega

Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"

Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Emmanuel MacronFrancjaZdrowieŚwiatowe Forum Ekonomiczne Davos
