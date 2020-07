"Są ustępstwa, ale brak porozumienia byłby nie do wybaczenia"

Posłowie do Parlamentu Europejskiego reagują na wypracowane na trwającym kilka dni szczycie przez szefów rządów i państw porozumienie dotyczące unijnych finansów. Zieloni krytykują zapisy w sprawie praworządności jako "zbyt rozmyte", by mogły być narzędziem nacisku na państwa UE. Odnowić Europę zapowiada poprawki w tej sprawie.

"Teraz Parlament Europejski dokona własnej oceny"

Eurodeputowani przyjęli kompromis unijnych liderów z mieszanymi uczuciami. "Ta Rada Europejska to historyczny moment dla Europy. Są ustępstwa jak w każdych negocjacjach, ale brak porozumienia byłby nie do wybaczenia" - napisała na Twitterze szefowa frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) w PE Iratxe Garcia Perez.

"Uwarunkowania w zakresie praworządności są zbyt niejasne"

Zapisy w sprawie praworządności skrytykował współprzewodniczący Zielonych w PE Philippe Lamberts. "W zamian za mniejszy fundusz odbudowy i wyższe rabaty mechanizm praworządności został znacznie osłabiony. Uwarunkowania w zakresie praworządności są zbyt niejasne, aby mogły być siłą nacisku na państwa członkowskie, by respektowały one to, do czego się zobowiązały, wchodząc do UE" - napisał w oświadczeniu.