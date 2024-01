Tusk i Sikorski o Orbanie: pozostał sam na placu boju. "Węgry też mają interes w tym, żeby Ukraina się obroniła"

Viktor Orban pozostał sam na placu boju, jest jedynym, tak jawnie antyukraińskim politykiem - powiedział we wtorek na temat węgierskiego premiera szef polskiego rządu Donald Tusk. - Węgry też mają interes w tym, żeby Ukraina się obroniła - stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Politycy pytani byli o czwartkowy szczyt w Brukseli dotyczący pomocy finansowej dla Ukrainy i o to, jak zachowa się wtedy Orban.

Premier Donald Tusk został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej o zbliżający się szczyt w Brukseli, który ma być poświęcony pomocy finansowej dla Ukrainy . - Jak wiecie, to jest szczególny szczyt i on będzie jednak poświęcony, ludzie będą skoncentrowani na tym, w jaki sposób pomóc Ukrainie - mówił szef rządu.

Premier przekazał, że w środę przed wylotem do Brukseli będzie rozmawiał z premierem Słowacji Robertem Fico. - Premier Fico komunikował różne, też sceptyczne, wobec wsparcia dla Ukrainy komunikaty, ale na samej Radzie Europejskiej zachował się solidarnie. Będę z nim jeszcze też rozmawiał. Wydaje się, że także w interesie Słowacji jest, żeby nie być na aucie, takim politycznym, ale też - powiedziałbym - trochę moralnym aucie, na jakim znalazł się Viktor Orban z tą swoją proputinowską retoryką - podkreślił szef rządu.

Tusk: tak, czy inaczej znajdziemy jakieś rozwiązanie, z Orbanem, czy bez

- Jest wiele rzeczy, które domagają się debaty, analizy i każdy w Europie ma prawo analizować, co mu się opłaca, a co mu się nie opłaca. Ale, jeśli chodzi o wsparcie w tym wysiłku wojennym dla Ukrainy przeciwko Rosji, która ją napadła i która stanowi zagrożenie dla całej Europy, to tutaj musimy być wszyscy po jednej stronie, a kto jest po drugiej stronie, ten - moim zdaniem - wyklucza się - de facto - z Europy - zaznaczył Tusk.