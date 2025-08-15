W piątek Donald Trump i Władimir Putin przywitali się na płycie lotniska bazy Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Wyszli ze swoich samolotów - najpierw prezydent USA, a po około minucie prezydent Rosji - i przeszli po rozłożonym na płycie lotniska czerwonym dywanie. Trump, czekając na Putina, zaklaskał kilka razy. Następnie uścisnęli sobie dłonie i wymienili kilka słów.
Później prezydenci wsiedli do amerykańskiej limuzyny prezydenckiej zwanej "Bestia", gdzie mieli okazję do prywatnej rozmowy i opuścili teren lotniska.
