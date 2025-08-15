Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump i Putin opuścili lotnisko w jednej limuzynie

Donald Trump i Władimir Putin w limuzynie
Szczyt w Alasce. Trump i Putin wsiedli do jednego samochodu
Źródło: Reuters
Władimir Putin i Donald Trump przywitali się na lotnisku w Anchorage w Alasce. Po uściśnięciu dłoni i krótkiej wymianie zdań wsiedli do amerykańskiej limuzyny, a następnie wspólnie pojechali na zaplanowane spotkanie.

W piątek Donald Trump i Władimir Putin przywitali się na płycie lotniska bazy Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Wyszli ze swoich samolotów - najpierw prezydent USA, a po około minucie prezydent Rosji - i przeszli po rozłożonym na płycie lotniska czerwonym dywanie. Trump, czekając na Putina, zaklaskał kilka razy. Następnie uścisnęli sobie dłonie i wymienili kilka słów.

Później prezydenci wsiedli do amerykańskiej limuzyny prezydenckiej zwanej "Bestia", gdzie mieli okazję do prywatnej rozmowy i opuścili teren lotniska.

ZOBACZ NASZĄ RELACJĘ ZE SZCZYTU TRUMP-PUTIN NA ALASCE >>>

Donald Trump i Władimir Putin w limuzynie
Donald Trump i Władimir Putin w limuzynie
Źródło: Reuters
OGLĄDAJ: TVN24 HD
trump i putin wyszli z samolotów

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

trump i putin wyszli z samolotów
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
AlaskaWładimir PutinDonald TrumpUSARosja
Czytaj także:
imageTitle
Raków domaga się wykluczenia izraelskiego zespołu z pucharów
EUROSPORT
Dania, wypadek
Zderzenie pociągu z cysterną. Zginęła jedna osoba
Świat
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Aktualna linia frontu. Ile ukraińskich terenów zajmuje Rosja?
Świat
imageTitle
To się nie mieści w głowie. Dwa brejki maksymalne O'Sullivana w jednym meczu
EUROSPORT
imageTitle
Magiczna bariera złamana. "Najszybszy mężczyzna na planecie"
EUROSPORT
15 2055 s1 cl-0006
Tak wyglądało powitanie Trumpa i Putina
Świat
Delegacje z USA i Rosji. Kto udał się na Alaskę?
Kto jest kim w delegacji, a kogo zabrakło
Świat
Groźny dla zdrowia upał
Tu temperatura wciąż będzie wysoka. IMGW ostrzega
METEO
Putin i Trump rozpoczęli spotkanie na Alasce
Nie wygłosili oświadczeń, nie odpowiedzieli na pytania. Trump i Putin zasiedli do rozmów
RELACJA
Pożary w Portugalii
Nie radzą sobie z szalejącym żywiołem. Proszą o pomoc inne kraje
METEO
imageTitle
Sabalenka pokonana w hicie. Świątek poznała rywalkę
EUROSPORT
Thomas Rose
"To nie było zwyczajne chuligaństwo"
Polska
Sztokholm latem
Niecodzienny apel do mieszkańców Sztokholmu
METEO
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
WARSZAWA
Nocne opady deszczu latem
Nocą możliwe są słabe opady
METEO
Wołodymyr Zełenski
Niebezpieczny "sygnał" dla Putina i "plan B" Zełenskiego
Świat
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
WARSZAWA
Wypadek w Woli Łagowskiej
Wyjechał na drogę, zderzył się z autem. 72-latek nie żyje
Kielce
imageTitle
Izraelskie media: transparent o mordercach odpowiedzią na baner Polaków
EUROSPORT
Alaksander Łukaszenko
Trump o rozmowie z Łukaszenką
Świat
imageTitle
Świątek wyrównała rachunki z Rosjanką
EUROSPORT
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
WARSZAWA
Huragan Erin na zdjęciu satelitarnym
Jest pierwszy huragan na Atlantyku w tym roku
METEO
Lotnisko w Anchorage
Ile potrwa spotkanie? Rzecznik Kremla zabrał głos
Świat
Rakieta firmy LandSpace
"Anomalia" chińskiej rakiety
METEO
imageTitle
Zatrzymał czarnego konia. Robertson w finale
EUROSPORT
lavrov
Ławrow na Alasce w zaskakującym swetrze
Świat
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
WARSZAWA
Paralotniarz spadł do wody (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek paralotniarza, trafił do szpitala
Opole
niedzwiedz shutterstock_1574026306
Niedźwiedź zaatakował mężczyznę z psem na spacerze
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica