Charles Michel: Unia Europejska musi być bardziej niezależna od innych regionów świata

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po zakończeniu nieformalnego szczytu szefów państw i rządów Unii Europejskiej w Słowenii oświadczył, że UE musi rozwijać swoje zdolności do samodzielnego działania i być bardziej niezależna od innych regionów świata. - Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać nasze mocne strony w ograniczeniu krytycznej zależności - powiedział.

Przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu Michel stwierdził, że "wszyscy widzieliśmy, co wydarzyło się w Afganistanie, co stało się w regionie Indo-Pacyfiku, co stało się z Chinami".