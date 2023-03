Unijny szczyt w Brukseli. Wśród tematów produkcja amunicji dla Ukrainy i bezpieczne dostawy energii

Zwiększenie produkcji amunicji i dostarczanie jej Ukrainie - to jeden z głównych tematów rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu wystosowanym do europejskich przywódców poinformował, że będą także rozmawiać o zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw energii po przystępnych cenach.

"Rozpoczniemy o godzinie 11:30 w czwartek od spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, który dołączy do nas podczas roboczego obiadu" - napisał w zaproszeniu Charles Michel .

Dodał, że "na naszym późniejszym spotkaniu najpierw omówimy kwestię Ukrainy". "Na początku dołączy do nas za pośrednictwem połączenia wideo prezydent (Wołodymyr) Zełenski. Jak zawsze potwierdzimy nasze niezachwiane zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Obejmuje to kontynuację prac nad rozliczalnością, wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów i zmobilizowaniem globalnej społeczności do wspierania porządku międzynarodowego opartego na zasadach" - przekazał szef Rady Europejskiej.