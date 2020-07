Szczyt w cieniu podziałów. Siedem głównych kości niezgody

Główne linie sporów

Takie propozycje nie podobają się jednak krajom południa Europy, które obawiają się dyktowania im przez Brukselę reform i polityki. Polsce jest bliżej do drugiej grupy. - Dla Polski im większy budżet, tym lepiej, bo będzie to oznaczać więcej pieniędzy do podziału - wyjaśniał Maciej Sokołowski.

Innym, niezwiązanym z wielkością funduszy problemem, jest powiązanie dostępu do funduszy z praworządnością. Dla Parlamentu Europejskiego, który musi wyrazić ostateczną zgodę na kształt wieloletniego budżetu UE, warunek dotyczący rządów prawa jest jedną z czerwonych linii. Zdecydowana większość krajów członkowskich jest zdeterminowana, by wprowadzić to rozwiązanie, ale Węgry oraz Polska sprzeciwiają mu się w obecnej formie.

Propozycja ta jest łagodniejsza niż zaproponowana wcześniej przez KE, bo przewiduje, że do decyzji o ewentualnych sankcjach potrzebne będzie zebranie większości kwalifikowanej państw członkowskich. Komisja proponowała, by była to tzw. odwrócona większość kwalifikowana, co oznaczałoby konieczność znalezienia odpowiedniej liczby państw nie po to, by przyjąć decyzję, lecz by ją odrzucić.