Pandemia, szczepionki, Rosja i Joe Biden. Unijni przywódcy będą radzić zdalnie

Michel: głównym priorytetem Wspólnoty jest przyspieszenie kampanii szczepień

Szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście skierowanym do szefów rządów i państw członkowskich zapewnił, że głównym priorytetem Wspólnoty jest przyspieszenie kampanii szczepień w całej UE. Jak dodał, należy zintensyfikować prace nad zwiększeniem produkcji szczepionek, zwiększeniem ich dostaw.

Konrad Szymański ocenił, że wszelkie działania dotyczące certyfikatu mają sens, jeśli ułatwią przemieszczanie się obywateli UE, a nie będą prowadzić do "żadnych form dyskryminacji". Dodał, że polski rząd widzi sens we wzajemnych uznawaniu przez państwa UE dokumentów poświadczających fakt szczepienia lub przebytej choroby, lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Premier: ważne, by Europa działała w czasie pandemii w sposób solidarny

Premier: ważne, by Europa działała w czasie pandemii w sposób solidarny TVN24

Rzecznik rządu Piotr Mueller w środowym komunikacie podkreślił, że Polska za priorytet uznaje przyspieszenie autoryzacji, produkcji i dystrybucji szczepionek oraz popiera dodatkowe wysiłki KE, aby współpracować z przemysłem w celu zwiększenia produkcji szczepionek i dostosowania ich do nowych wariantów.

Na szczycie mają być poruszone kwestie gospodarcze i jednolity rynek

Charles Michel w środowym liście zwrócił uwagę na rolę jednolitego rynku i zapewnił o wzmocnieniu ambicji UE w dziedzinie cyfrowej. Według Centrum Informacyjnego Rządu unijni liderzy mają przyjąć konkluzjach szczytu m.in. odniesienie do tzw. kompasu cyfrowego, który określa cyfrowe ambicje UE do 2030 r. oraz do roli rynku pracy w transformacji ekologicznej i cyfrowej.