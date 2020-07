Unijny szczyt wciąż bez rozstrzygnięć. Przywódcy zasiedli do wspólnej kolacji 

Przywódcy państw Unii Europejskiej w niedzielę po godzinie 19 zasiedli do wspólnej kolacji podczas szczytu w Brukseli. Liderom unijnej "27" przez cały dzień nie udało się rozpocząć spotkania w pełnym składzie, na którym dyskutowany miał być temat wieloletniego budżetu Wspólnoty oraz funduszu odbudowy po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel odłożył rozpoczęcie niedzielnych rozmów unijnych przywódców, którzy mieli wznowić obrady w gronie "27" o godzinie 12. Michel, wbrew zapowiedziom, nie przedstawił też w niedzielę rano nowych kompromisowych propozycji w sprawie unijnych finansów na kolejne siedem lat i funduszu na obudowę gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią spowodowaną przez koronawirusa.

Szefowie państw i rządów rozmawiają od piątku o pakiecie opiewającym na 1,82 bln euro, na który składa się fundusz odbudowy wynoszący 750 mld euro oraz budżet UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

Unijni przywódcy po godzinie 19 zasiedli do wspólnej kolacji. Korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, który obserwuje unijne negocjacje, zwrócił jednak uwagę na to, że w "27" panuje duży rozdźwięk między innymi w kwestii wysokości potrzebnego finansowania.

Grupa "oszczędnych" się powiększa

Jedna z linii podziału na unijnym szczycie dotyczy planu odbudowy po kryzysie związanym z koronawirusem. Charles Michel najpierw spotkał się w niedzielę z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Następnie cała czwórka udała się na rozmowy z premierami: Włoch Giuseppe Conte, Grecji Kyriakosem Micotakisem oraz Portugalii Antonio Costą.

Państwa te opowiadają się za tym, by w planie odbudowy jak największa część środków stanowiła bezzwrotne granty. Francusko-niemieckie porozumienie, na którym opierała się propozycja KE przewiduje, że będzie to 500 mld euro, a dodatkowe 250 mld miałyby mieć formę pożyczek.

Takim proporcjom sprzeciwiają się Dania, Austria, Holandia, Szwecja i Finlandia, które - jak podają źródła unijne - chciałyby teraz, żeby granty wynosiły mniej niż 400 mld euro. Liderzy tych krajów spotkali się w niedzielę po południu z przywódcami Łotwy, Estonii i Litwy, którzy - choć nie podzielali entuzjazmu co do cięć - nie mieli nic przeciwko ostrzejszym warunkom dotyczącym wydawania pieniędzy.

Polska i Węgry mówią "nie"

Do rozdźwięku między liderami dochodzi także ze względu na propozycję powiązania unijnych wypłat z przestrzeganiem praworządności. Tutaj, naprzeciw szeregu państw stanęli przywódcy Polski i Węgier. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że wątpliwości co do tego mechanizmu zgłosiły także Słowenia i Łotwa.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego propozycja ta to narzędzie w rękach "silniejszych państw". - Jest traktowane jako swego rodzaju straszak i na taki warunek ogólnie sformułowany nie możemy się zgodzić, ponieważ on grozi dużymi ryzykami, nie tylko dla Polski, nie tylko dla Europy Środkowej. Jest to narzędzie w ręku silniejszych państw, które mogą w każdym momencie zacząć szantażować inne państwa - powiedział.

Na tym tle doszło także do wyrażonych publicznie pretensji przez premiera Węgier Viktora Orbana pod adresem premiera Holandii Marka Ruttego. "Atakuje bardzo mocno, ponieważ według niego Węgry nie respektują praworządności i muszą być ukarane finansowo" - skarżył się dziennikarzom na szefa holenderskiego rządu Orban. Jego zdaniem z jakiegoś powodu w tej kwestii Rutte kieruje się większą niechęcią na szczycie UE do Węgrów niż do Polaków. Premier Luksemburga Xavier Bettel bronił w sobotę po południu zapisów w sprawie praworządności. - Europa to nie jest supermarket, z którego można wybierać sobie to co się nam podoba. Europa to też wartości - mówił do kamer Bettel.

Ci, którzy najwięcej wpłacają do budżetu, chcą mieć większą kontrolę nad wydatkami

Maciej Sokołowski relacjonuje, że cały unijny spór można sprowadzić do jednego, głównego podziału: ci, którzy najwięcej wpłacają do budżetu chcą mieć jak największą kontrolę nad wydatkami. Zniechęceni postawą Europy Wschodniej, zniechęceni brakiem reform na południu, nie mają już zaufania i cierpliwości dla państw z tych regionów. Dotyczy to zarówno Funduszu Odbudowy, kwestii praworządności, jak i klimatu.

