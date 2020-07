"Niektórzy ludzie, gdy nie śpią, są bardzo nerwowi". Nocne spięcie na szczycie

Brak zaangażowania w poszukiwanie kompromisu miał zarzucić kanclerzowi Austrii Sebastianowi Kurzowi prezydent Francji Emmanuel Macron - donosi Politico. Według portalu, do spięcia miało dojść w czasie nocnych negocjacji na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

"Nie obchodzi go to. Nie słucha innych"

Jak donosi Politico, w czasie nocnych dyskusji polityków miało dojść do spięcia między kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem a prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Według portalu, francuskiego przywódcę miało rozwścieczyć opuszczenie przez Kurza pokoju negocjacyjnego.

- Nie obchodzi go to. Nie słucha innych, ma złe nastawienie. Obsługuje swoją prasę i basta - miał powiedzieć do innych uczestników spotkania Macron po wyjściu Kurza z pokoju obrad.