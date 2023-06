"Takie jest przesłanie tej Rady Europejskiej w sprawie Chin"

Zjednoczone podejście europejskie i szczególna uwaga co do kontynuowania mobilizacji finansów i zdolności wojskowych na rzecz Ukrainy są bardzo istotne - ocenił po unijnym szczycie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że nadszedł czas, aby podwoić unijne wsparcie dla Ukrainy. Odniosła się też do konkluzji szczytu w sprawie Chin. Zobowiązano się do zmniejszenia zależności od nich i dyskutowano, jak znaleźć równowagę między "redukcją ryzyka" a współpracą z Pekinem.