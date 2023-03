Unijny szczyt w Brukseli. Morawiecki: zostaliśmy poproszeni przez Ukrainę, aby podnieść temat uprowadzanych dzieci

Zostaliśmy poproszeni przez stronę ukraińską, aby na forum międzynarodowym podnieść temat uprowadzanych dzieci - powiedział premier Mateusz Morawiecki w pierwszym dniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Przekazał również, że Polska będzie zabiegać o pozyskanie kolejnych 240 milionów euro unijnego funduszu na refinansowanie zakupów zbrojeniowych na rzecz Ukrainy. Unijni liderzy mają dyskutować podczas dwudniowego szczytu o zwiększeniu produkcji amunicji i dostarczaniu jej Ukrainie, a także omówić kwestie ekonomiczne i związane z energią.

Szef rządu mówił dziennikarzom o agendzie spotkania europejskich liderów. - Na pierwszej części spotkania z udziałem sekretarza generalnego ONZ będziemy mówili o inicjatywie Polski i Komisji Europejskiej dotyczącej uprowadzanych dzieci ukraińskich. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że Polska może być najlepszym partnerem w podniesieniu tego tematu na forum międzynarodowym. Zostaliśmy o to również poproszeni przez stronę ukraińską - mówił Mateusz Morawiecki.

- Jest to wyjątkowe barbarzyństwo rosyjskie i chcemy tę sprawę mocno nagłośnić na forum międzynarodowym - dodał.

Drugim punktem rozmowy, jak kontynuował Morawiecki, będzie wykorzystanie Europejskiego Funduszu Pokojowego. - To duży fundusz, już dzisiaj składający się z kilku części i o wysokości ponad trzech miliardów euro - powiedział - Z tego funduszu już Polska otrzymała około 200 milionów złotych na refinansowanie zakupów zbrojeniowych na rzecz walczącej Ukrainy - przekazał.

- Chcemy również zabiegać o to, aby pozyskać kolejne 240 milionów euro. A więc kolejny miliard złotych w ciągu najbliższych paru tygodni prawdopodobnie popłynie do Polski. Zakomunikuję to jeszcze, myślę, przez świętami Wielkiejnocy - zapowiedział premier.

Morawiecki: Białoruś służy Rosji jako mechanizm omijania sankcji

- Trzeci temat to kwestie białoruskie. Białoruś służy Rosji jako, można powiedzieć, mechanizm omijania sankcji dla produktów podwójnego użytku, takich jak drony, elektronika. Przestrzegamy przed tym, uszczelniamy sankcje, wskazujemy na bardzo niedobrą rolę Białorusi w konflikcie na Ukrainie - powiedział.

Dodał, że "oprócz tego oczywiście podnosimy to, iż reżim (Alaksandra) Łukaszenki uwięził ponad tysiąc więźniów politycznych, w tym wielu Polaków aktywnych na Białorusi". - Wyrażamy nasz podgląd jednoznacznie. Jeżeli to się będzie powtarzać, jeżeli to będzie trwać, to będziemy wzmacniać nasze sankcje wobec Białorusi, będziemy utrudniać wywóz jakichkolwiek produktów z Białorusi - podkreślał.

- Czwarty temat to szeroka dyskusja, która na pewno się odbędzie w odniesieniu do jednolitego rynku europejskiego. Nasz wspólny wewnętrzny rynek jest wielkim dobrem, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników. Chcemy, aby on objął również w dużo szerszym zakresie niż do tej pory rynek usług - mówił Morawiecki.

Dodał, że "jest w najlepszym interesie polskich przedsiębiorców, żeby rynek usług był również otwarty dla polskich firm budowlanych, informatycznych, usługowych z bardzo różnych branż". - Będziemy również rozmawiać o konkurencyjności rynku jednolitego i także o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział.

Morawiecki o kwestii migracji

Morawiecki przekazał, że piąty temat to migracja. Przekazał, że będzie rozmawiał na ten temat z premier Włoch Giorgią Meloni.

- To bardzo ważny temat dla krajów, które mają z tym problemy. Tak jak Polska na granicy z Białorusią, tak jak i Włochy, do których przypływa bardzo wielu nielegalnym migrantów z Afryki - dodał. - Polska już otrzymała 200 milionów euro i będziemy zabiegać o kolejne środki w kontekście rewizji budżetu europejskiego - przekazał.

Sekretarz generalny ONZ: rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje ogromne cierpienia

Przed południem rozpoczęło się spotkanie unijnych liderów z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. - Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje ogromne cierpienie narodu ukraińskiego, ale ma też ogromne globalne konsekwencje. Skorzystamy z okazji (jakim jest to spotkanie), żeby wymienić poglądy, jak stawić czoła tym wyzwaniom - mówił Guterres.

Podkreślił również, że świat liczy na to, iż Unia Europejska przejmie inicjatywę w walce ze zmianami klimatycznymi i w powstrzymywaniu globalnego ocieplenia.

Następnie unijni przywódcy już we własnym gronie mają dyskutować na temat Ukrainy. "Na początku dołączy do nas za pośrednictwem połączenia wideo prezydent (Wołodymyr) Zełenski. Jak zawsze potwierdzimy nasze niezachwiane zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Obejmuje to kontynuację prac nad rozliczalnością, wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów i zmobilizowaniem globalnej społeczności do wspierania porządku międzynarodowego opartego na zasadach" - przekazał w zaproszeniu wystosowanym do europejskich przywódców szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Charles Michel: celem dostarczenie Ukrainie miliona sztuk amunicji

"Co najważniejsze, od naszego ostatniego spotkania w lutym pracowaliśmy nad pilnym zwiększeniem produkcji i dostaw amunicji na Ukrainę. Naszym celem jest dostarczenie Ukrainie miliona sztuk amunicji (artyleryjskiej) w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania. W tym celu będziemy musieli podjąć działania w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego" - dodał.

Unijni przywódcy będą również dyskutować o długoterminowej konkurencyjności UE i dalszym pogłębianiu jednolitego rynku. "Jeśli chodzi o energię, naszym priorytetem pozostaje zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw po przystępnych cenach. Omówimy sposoby osiągnięcia tego celu" - zadeklarował Michel.

W piątek, w drugim dniu szczytu UE, rozmowy będą dotyczyć strefy euro.

