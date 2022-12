Deklaracja na zakończenie szczytu UE - Bałkany Zachodnie: wojna na Ukrainie podkreśla znaczenie naszego partnerstwa

W deklaracji państwa unijne potwierdziły swoje zaangażowanie "w perspektywę członkostwa Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej", a także wezwały do przyspieszenia procesu akcesyjnego "w oparciu o wiarygodne reformy partnerów". Z zadowoleniem przyjęto przede wszystkim przeprowadzenie pierwszych konferencji międzyrządowych z Albanią i Macedonią Północną. Unia wezwała ponadto kraje Bałkanów Zachodnich do podjęcia działań w sprawie dostosowania swoich polityk do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, w tym do wprowadzenia "środków ograniczających" wobec Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę.