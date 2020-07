"Nie ma czegoś takiego jak doskonały świat, ale poczyniliśmy postęp". Europejscy przywódcy o porozumieniu

Wierzę, że to porozumienie będzie postrzegane jako kluczowy moment w drodze Europy, ale wprowadzi nas również w przyszłość - mówił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po zakończeniu brukselskiego maratonu negocjacyjnego. Osiągnięte na szczycie Unii Europejskiej porozumienie w sprawie budżetu naprawczego związanego z pandemią komentowali również przywódcy europejskich państw.

Zawarte we wtorek nad ranem porozumienie krajów Unii Europejskiej zakłada przede wszystkim powołanie funduszu odbudowy w związku z kryzysem COVID-19 o wartości 750 miliardów euro. Z tej sumy 390 miliardów euro będą stanowiły granty, a 360 miliardów euro pożyczki.

Unijny szczyt budżetowy PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

"Myślę, że możemy słusznie się radować"

Francuski prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że Unia Europejska zawarła historyczne porozumienie, które udostępnia blokowi wspólne środki finansowe potrzebne do sprostania wyzwaniom związanym z kryzysem COVID-19.

Macron powiedział, że umowa była następstwem długich i trudnych negocjacji, podczas których trzeba było pójść na ustępstwa, aby pozyskać państwa członkowskie, których sprzeciw blokuje umowę. Dodał jednak, że ustępstwa były proporcjonalne i konieczne do zapewnienia planu naprawczego na tyle dużego, aby był skuteczny. - Nie ma czegoś takiego jak doskonały świat, ale poczyniliśmy postęp - powiedział Macron na konferencji prasowej. Stwierdził, że umowa unijna jest powodem do świętowania, ponieważ pokazuje, jak dalece europejskie państwa się zbliżyły. - Myślę, że możemy słusznie się radować - dodał Macron.

Emmanuel Macron w Brukseli PAP/ EPA/FRANCOIS LENOIR / POOL

"Ważny sygnał wykraczający poza granice Europy"

Zdaniem kanclerz Niemiec Angeli Merkel porozumienie w sprawie funduszu naprawczego po pandemii pokazuje, że UE jest zdolna do wspólnego działania, nawet podczas największego kryzysu, a także jest skłonna podążać nowymi ścieżkami w niecodziennych okolicznościach. - To ważny sygnał wykraczający poza granice Europy, że UE, nawet z różnymi pochodzeniami (państw członkowskich UE), jest w stanie podjąć działania - powiedziała Merkel dziennikarzom podczas wspólnej konferencji prasowej z Macronem.

Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli PAP/EPA

"Jest to pakiet, z którego możemy być w Austrii bardzo zadowoleni"

- Osiągnęliśmy wynik dobry dla UE i dla Austrii - powiedział z kolei kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Dodał, że dzięki współpracy Austrii oraz pozostałych państw przeciwnych zwiększaniu obciążeń unijnego budżetu - czyli Holandii, Szwecji i Danii - udało się przeforsować wiele istotnych rozwiązań, w tym zmniejszyć udział dotacji w funduszu odbudowy z pierwotnie proponowanych 500 mld euro do 390 mld euro. Poprzez ograniczenie czasu funkcjonowania funduszu zapewniono, że będzie to "instrument jednorazowy, a nie początek uwspólnotowiania długów lub unii długów". Jak zaznaczył Kurz, austriacki rabat składkowy został zwiększony ze 137 milionów euro rocznie do 565 milionów euro rocznie. Ponadto "zagwarantowano, że wykorzystanie środków z funduszu (odbudowy) będzie kontrolowane bardzo, bardzo rygorystycznym mechanizmem kontrolnym" - w razie podejrzenia o ich niezgodne z przeznaczeniem użycie będzie można wstrzymać wypłaty. Osiągnięto również kompromis w sprawie praworządności i "sumując wszystko, jest to pakiet, z którego możemy być w Austrii bardzo zadowoleni" - ocenił kanclerz.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz w Brukseli PAP/ EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

"Europa położyła podwaliny pod odpowiedź na kryzys COVID, nie tracąc z oczu jutra"

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że jego kraj otrzyma 140 miliardów euro z unijnego funduszu naprawczego. Ponad połowa tych środków, czyli 72,7 miliardów będzie przekazane w dotacjach, a reszta w zwrotnych pożyczkach. - To świetne porozumienie dla Europy i świetne porozumienie dla Hiszpanii - powiedział reporterom Sanchez po całonocnych negocjacjach. - Europa położyła podwaliny pod odpowiedź na kryzys COVID, nie tracąc z oczu jutra - dodał.

Premier zapowiedział, że Hiszpania wykorzysta te środki, aby zchęcić do inwestycji w cyfrową transformację swojej gospodarki, przejście na bardziej ekologiczne źródła energii i edukację.

Michel i Morawiecki o powiązaniu wypłat unijnych funduszy z praworządnością TVN24, EBS

"Mamy realną szansę uczynić Włochy bardziej zielonymi, bardziej cyfrowymi"

Premier Włoch Giuseppe Conte powiedział, że unijny plan stymulacyjny umożliwi jego rządowi przekształcenie Włoch i pomoże całej Unii w stawieniu czoła kryzysowi COVID-19 z "siłą i skutecznością". Conte poinformował, że 28 procent, czyli 209 miliardów euro z 750 miliardów euro uzgodnionych na szczycie europejskim, będzie przeznaczone na Włochy, z czego 81 miliardów w dotacjach, a 127 miliardów w pożyczkach.

Umowa daje Włochom "szansę na restart z siłą", a rząd jest odpowiedzialny za "zmianę oblicza kraju" - powiedział Conte. - Teraz musimy uruchomić i wykorzystać te fundusze na inwestycje i reformy strukturalne. Mamy realną szansę uczynić Włochy bardziej zielonymi, bardziej cyfrowymi, bardziej innowacyjnymi, bardziej zrównoważonymi i inkluzywnymi. Mamy szansę inwestować w szkoły, uniwersytety, badania i infrastruktury - dodał Conte.

Włoski premier odrzucił pogłoski, że jego rząd jest bliski załamania, mówiąc, że administracja "jest silna", a umowa UE "wzmacnia działania rządu włoskiego". Mówiąc o długich negocjacjach w Brukseli Conte powiedział, że chronił "godność Włoch i autonomię instytucji UE i odrzucił podstępne próby zmiany prawdziwego powołania projektu europejskiego poprzez krzyżowe weta".

Angela Merkel i Emmanuel Macron na szczycie UE Reuters

"Nie mamy zamiaru rozdzielać pieniędzy z beztroską postawą nowobogackich"

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis nazwał porozumienie Unii Europejskiej w sprawie funduszu naprawczego po pandemii "narodowym sukcesem", który pozwoli Grecji przeznaczyć około 72 miliardów euro na pomoc w walce z następstwami COVID-19. Mitsotakis powiedział, że fundusz dał wszystkim członkom UE ważne narzędzie finansowe. - Dziś udało nam się uzyskać bardzo ambitną reakcję, która jest odpowiedzią na symetryczny szok, jaki pandemia wywołała we wszystkich gospodarkach - powiedział Mitsotakis.

Dodał, że fundusze będą wydawane w Grecji ostrożnie i przy skrupulatnym planowaniu. - Nie mamy zamiaru rozdzielać pieniędzy z beztroską postawą nowobogackich - powiedział Mitsotakis. - Nie mamy zamiaru marnować tego znaczącego europejskiego kapitału, który mamy do dyspozycji. Zainwestujemy go z korzyścią dla wszystkich Greków - powiedział premier.

"To wyjątkowa okazja dla Litwy do inwestowania w modernizację państwa"

Porozumienie osiągnięte na szczycie Unii Europejskiej to wyjątkowa szansa dla Litwy – ocenił prezydent Gitanas Nauseda. Wsparcie dla Litwy w nowej perspektywie finansowej wyniesie 14,5 miliarda euro i będzie o 1,7 miliadsa euro wyższe od obecnego. - To wyjątkowa okazja dla Litwy do inwestowania w modernizację państwa i przyszłość nas wszystkich - wskazał Nauseda w komunikacie wydanym przez swoją kancelarię. Podkreślił w nim, że "za jedno euro wpłacone do budżetu unijnego Litwa otrzyma wsparcie w wysokości 4 euro".

Prezydent zaznaczył, że w negocjacjach nad wieloletnim budżetem UE Litwa skupiła się na kwestiach polityki spójności i polityki rolnej. Na realizację polityki spójności Litwie zostanie przyznane 6,2 miliarda euro, a na rolnictwo – 5 miliardów euro. Litewscy rolnicy w porównaniu z poprzednim budżetem otrzymają o ponad 400 milionów euro więcej na dopłaty bezpośrednie. Ponadto z funduszu odbudowy Litwa otrzyma 2,4 miliarda bezzwrotnych dotacji i będzie mogła pożyczyć 3 miliardy euro. Prezydent zaznacza, że "po zakończeniu negocjacji Litwę czeka nowy ważny etap – przejrzyste i efektywne inwestowanie środków unijnych, co przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla mieszkańców Litwy".

"Możemy przyjąć kilka ciosów"

Premier Holandii Mark Rutte powiedział, że jego relacje z innymi przywódcami UE pozostają silne, pomimo wielu dni trudnych negocjacji w sprawie unijnego funduszu naprawczego w związku z pandemią COVID-19. - Wszyscy jesteśmy profesjonalistami, możemy przyjąć kilka ciosów - powiedział Rutte reporterom po ogłoszeniu przez europejskich liderów umowy. - Jestem zadowolony z tej umowy, nie widzę w niej rozczarowań - dodał.

Negocjacje na szczycie UE PAP/EPA/FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL

Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że ciężko wypracowany przez UE układ w sprawie ogromnego planu naprawy gospodarek dotkniętych koronawirusem pokazał, że 27 krajów może stać razem, kierując się wspólną wiarą w swoją przyszłość.

- To porozumienie wysyła konkretny sygnał, że Europa jest siłą do działania - powiedział na konferencji prasowej. - Chodzi o dużo więcej niż pieniądze. Dotyczy to pracowników i rodzin, ich pracy, ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Wierzę, że to porozumienie będzie postrzegane jako kluczowy moment w drodze Europy, ale wprowadzi nas również w przyszłość - dodał.

