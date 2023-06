Szczyt Trójkąta Weimarskiego. "Chcemy, my trzej, wysłać bardzo ważny sygnał"

Macron o drodze do trwałego pokoju zgodnie z warunkami Ukrainy

Duda: Rosja nie może wygrać tej wojny

Duda: powinniśmy umożliwić Ukrainie politycznie dołączyć do wspólnoty Zachodu

Duda mówił, że Polska po latach starań stała się częścią wspólnoty krajów demokratycznych Zachodu. - Dzisiaj Ukraińcy chcą tego samego, chcą politycznie dołączyć do wspólnoty Zachodu, powinniśmy im to umożliwić i to jest między innymi temat naszego dzisiejszego spotkania - zarówno przyszłe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, jak również, nie mam co do tego wątpliwości, przyszłe członkostwo Ukrainy także i w Sojuszu Północnoatlantyckim - powiedział prezydent. Zaznaczył przy tym, że jest pytanie, o to, w którym momencie to będzie możliwe.