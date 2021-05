Szefowa KE chce zmian w "modelu społecznym Europy". "Aby wrócić do tego, co było, musimy iść naprzód"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w piątek stworzenie nowego modelu społecznego Europy. - Wprowadzamy te zmiany z duchem czasu - powiedziała podczas otwarcia unijnego Szczytu Społecznego w Porto.

Ursula von der Leyen oceniła, że w walce z koronakryzysem niezbędny jest proces innowacyjności i odważnego wchodzenia na nowe obszary. Opowiedziała się za utrzymaniem społecznego modelu Europy, ale podkreśliła, że oczekiwane są w tej kwestii zmiany, "odpowiadające wyzwaniom, jakie przed UE postawił koronawirus". - Musimy zapewnić ochronę wszystkim obywatelom Unii - dodała.

Oświadczyła, że nowy model społeczny UE musi odpowiadać na nasilenie się w ostatnim czasie zmian technologicznych i zjawisko ocieplenia klimatu.

- Do tego doszła teraz pandemia, która osłabiła nasz PKB i pochłonęła wiele istnień ludzkich - powiedziała szefowa KE, przekonując, że w "zmieniającym się świecie sami musimy zacząć się zmieniać".

Ursula von der Leyen przybyła do Porto PAP/EPA/FRANCISCO SECO / POOL

"Aby wrócić do tego, co było, musimy iść naprzód"

Von der Leyen wyjaśniła, że UE musi przejść szybki proces transformacji, aby powrócić do dawnej formy. Przypomniała, że na sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej UE ciąży obecnie pandemia COVID-19 i negatywne jej skutki muszą zostać odwrócone.

- Aby wrócić do tego, co było, musimy iść naprzód (…). Potrzebujemy zmian - dodała.

Szefowa KE wskazała na pilną potrzebę reform, zarówno w polityce społecznej UE, jak też w dziedzinie cyfryzacji i ochrony środowiska naturalnego. Jej zdaniem należy je pogodzić z polityką socjalną.

- Chcemy równocześnie z tymi procesami odbudować obietnice społeczne UE. Dlatego jesteśmy tu dziś, aby stworzyć Europę społeczną na miarę naszych czasów. Taką, która będzie mogła sprostać naszym ambicjom - podsumowała Ursula von der Leyen.

Przewodniczący PE: to, co jednoczy obywateli państw UE, to pomoc jaką można otrzymać

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wezwał podczas szczytu władze UE i państw członkowskich do konkretnych działań na rzecz rozwiązania koronakryzysu.

Szef PE podkreślił, że Unia Europejska jako poważny gracz w światowej polityce nie może zapominać o swoich najbiedniejszych obywatelach, ale musi być coraz bardziej solidarna i wspólnotowa.

- Przecież właśnie dzięki temu jesteśmy razem. To, co tak naprawdę jednoczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, to jest pomoc, jaką można otrzymać od Unii w trudnych sytuacjach. W takiej właśnie się znajdujemy - powiedział Sassoli.

Podziękował portugalskiej prezydencji w Radzie UE za zwołanie piątkowego Szczytu Społecznego w Porto w celu "podjęcia pilnych działań w obszarze pomocy socjalnej na terytorium państw unijnych".

Szczyt społeczny Unii Europejskiej w Porto PAP/EPA/LUIS VIEIRA

Europejczycy "oczekują od nas konkretnej pomocy"

Sassoli, biorący udział w jednym z trzech paneli obrad Szczytu Społecznego, zauważył, że wskutek pandemii liczni mieszkańcy Unii Europejskiej znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej. - Ci ludzie oczekują od nas konkretnej pomocy, aby mogli wyjść z tunelu, w którym się znaleźli (wskutek pandemii - red.) - podkreślił. Dodał, że wsparcie i jedność w trudnych sytuacjach, takich jak koronakryzys, muszą pozostać podstawą Unii Europejskiej.

Zaznaczył, że bez konkretnej pomocy ze strony Unii Europejskiej kryzys gospodarczy i sytuacja wielu obywateli ulegnie dalszemu pogorszeniu w niedalekiej przyszłości.

Przewodniczący Rady Europejskiej: nadszedł czas urzeczywistnienia społecznego projektu europejskiego

Szef Rady Europejskiej Charles Michel wyraził nadzieję, że trudności przeżywane wskutek pandemii COVID-19 i wywołanego przez nią kryzysu staną się przełomowe i pomogą w "faktycznym urzeczywistnieniu projektu europejskiego w zakresie społecznym". - Projekt ten właśnie teraz powinien stać się faktem (…), gdyż wskutek pandemii znaleźliśmy się w miejscu bardzo ważnym dla przyszłości Unii Europejskiej - stwierdził Michel.

Podkreślił, że finalizacja tego planu będzie najlepszym dowodem na żywotność oraz skuteczność działania instytucji Unii Europejskiej. Podzielił się oczekiwaniem, że po piątkowych i sobotnich rozmowach u europejskich przywódców pojawi się "wola, aby uczynić Unię silniejszą w zakresie polityki socjalnej".

Szczyt w Porto

Podczas piątkowego Szczytu Społecznego w Porto uczestniczący w wydarzeniu partnerzy społeczni mają wypracować własną deklarację, a wyniki ich spotkania zostaną przekazane do dyskusji podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej zaplanowanego na sobotę.

Choć zorganizowane z inicjatywy przewodzącej Radzie UE Portugalii spotkanie w Porto jest dwudniowym wydarzeniem, to sobotnie posiedzenie Rady Europejskiej będzie miało nieformalny charakter.

