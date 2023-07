Szczyt Rosja-Afryka. Władimir Putin obiecuje afrykańskim przywódcom zboże. Niemiecka minister: PR-owe show

Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował w czwartek na szczycie Rosja-Afryka, że jego kraj jest gotowy dostarczyć w najbliższych miesiącach państwom afrykańskim dziesiątki tysięcy ton zboża, mimo zachodnich sankcji. Obarczył Zachód winą za utrudnianie dostaw zbóż i nawozów z Rosji do uboższych państw świata. - Ci, którzy obiecują krajom afrykańskim tanią rosyjską pszenicę, a jednocześnie bombardują ukraińskie porty zbożowe, nie próbują walczyć z głodem - komentuje minister rozwoju Niemiec Svenja Schulze.

Przemawiając na szczycie Rosja-Afryka w Petersburgu Władimir Putin powiedział, że jego kraj spodziewa się w tym roku rekordowych zbiorów zbóż i jest gotowy, by zastąpić nim eksport ukraińskiego zboża do państw Afryki. - Będziemy gotowi, żeby dostarczyć za darmo do Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalii, Republiki Środkowoafrykańskiej oraz Erytrei 25-50 tysięcy ton zboża w ciągu następnych 3-4 miesięcy - deklarował.

Putin przekonywał, że ponad 70 procent zbóż eksportowanych z Ukrainy trafia do państw wysoko lub średnio rozwiniętych, w tym do państw Unii Europejskiej, podczas gdy ubogie państwa, takie jak Sudan, są "oszukiwane" i otrzymują mniej niż 3 procent ładunku. Nie wspomniał jednak, że eksport ukraińskich zbóż przyczynia się do globalnego spadku cen - zaznaczył Reuters.

W opinii Putina zachodnie sankcje, nałożone na Rosję w związku z napaścią na Ukrainę, doprowadziły do wstrzymania dostaw nawozów do biedniejszych państw. - Z jednej strony państwa Zachodu utrudniają nam dostawy naszych zbóż i nawozów, z drugiej zaś obarczają nas winą za obecny kryzys na światowym runku żywności - powiedział.

Niemiecka minister: PR-owym show Putina

Przed szczytem Rosja-Afryka minister rozwoju Niemiec Svenja Schulze ostrzegła kraje afrykańskie przed bliższą współpracą z Rosją i jej ściganym za zbrodnie wojenne prezydentem Władimirem Putinem. - Ci, którzy obiecują krajom afrykańskim tanią rosyjską pszenicę, a jednocześnie bombardują ukraińskie porty zbożowe, nie próbują walczyć z głodem, a jedynie tworzyć nowe zależności - powiedziała polityk SPD w czwartek gazetom Funke-Mediengrupp.

Jak dodała, "Rosja zachowuje się antykolonialnie tylko w swojej retoryce, w rzeczywistości jej działania w Afryce mają na celu uzależnienie i wyzysk". Schulze nazwała spotkanie w Petersburgu "PR-owym show Putina". - Rosja eksportuje broń, fałszywe wiadomości i najemników, często z fatalnymi konsekwencjami. Jeśli chodzi o politykę rozwoju, Rosja ma niewiele do zaoferowania państwom afrykańskim - stwierdziła Schulze.

Rosja wycofała się z umowy zbożowej

17 lipca Rosja nie przedłużyła swojego zaangażowania w Czarnomorską Inicjatywę Zbożową, co skutecznie unieważniło porozumienie, które pomimo wojny zapewniało bezpieczny przepływ statków eksportujących zboże z Ukrainy. Rosja dąży do powstrzymania wszelkiej żeglugi handlowej z ukraińskich portów. 19 lipca rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że zakłada, iż wszystkie statki zbliżające się do Ukrainy przewożą broń.

W poniedziałkowym artykule, opublikowanym na stronie Kremla, Putin oskarżył Ukrainę i Zachód o merkantylne wykorzystanie umowy zbożowej, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża przez czarnomorskie porty. Wskazał również, że to Rosja może zastąpić swoją produkcją ukraińską pszenicę. Ukraina i eksperci wskazywali wcześniej, że wyjście Rosji z umowy zbożowej oraz niszczenie ukraińskich portów i magazynów zboża ma na celu wyeliminowanie Ukrainy jako konkurenta na światowym rynku zboża.

Putin próbuje w ten sposób przerzucić odpowiedzialność za naruszenie łańcuchów dostaw żywności, w tym do krajów Afryki, wskazując jako winnych Zachód i Ukrainę. Chce też zniwelować straty wizerunkowe, związane z tym, że nie może osobiście wziąć udziału w szczycie BRICS - ocenił amerykański Instytut Studiów na Wojną (ISW). Władze RPA zgodnie z nakazem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze powinny go bowiem zaaresztować w przypadku pojawienia się na terytorium tego afrykańskiego kraju.

