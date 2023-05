Olaf Scholz: wojna Rosji z Ukrainą nie zakończy się zwycięstwem imperializmu Putina

- Wojna Rosji z Ukrainą kiedyś się skończy. I jedno jest pewne: nie zakończy się ona zwycięstwem imperializmu Putina - powiedział we wtorek wieczorem kanclerz Niemiec Olaf Scholz na inauguracji szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Powtórzył, że należy wspierać Ukrainę , dopóki nie zostanie osiągnięty "sprawiedliwy pokój". - Do tego czasu, jako Rada Europy, powinniśmy utrzymywać pomosty z przedstawicielami innej Rosji, innej Białorusi – dodał.

Kanclerz wyjaśnił, że należy zachować "otwartą perspektywę demokratycznej, pokojowej przyszłości dla obu tych krajów bez względu na to, jak nieprawdopodobne może się to nam dziś wydawać". - Patrząc na Rosję i Białoruś może się to dziś wydawać nie do pomyślenia – przyznał Scholz.