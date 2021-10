Szczyt Rady Europejskiej. Unijni liderzy o problemie migracji

Problem migracji ma być kluczowym tematem drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Unijni liderzy wypowiadali się w tej sprawie przed rozpoczęciem formalnych spotkań. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że Unia Europejska musi jak najszybciej wzmocnić wschodnią granicę, by bronić się przed działaniami Białorusi. Premier Luksemburga Xavier Bettel podkreślał, że nie można pozbawiać migrantów ich podstawowych praw. Premier Belgii podkreślał z kolei, ze "solidarność musi działać w obie strony".

W czwartek w Brukseli rozpoczął się szczyt Rady Europejskiej . Rozmowy szefów państw i rządów krajów UE potrwają do piątkowego popołudnia. Wśród głównych tematów spotkania jest kwestia migracji.

Premier Luksemburga: środki muszą być zgodne z prawami człowieka

Premier Luksemburga Xavier Bettel powiedział w piątek na konferencji prasowej przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu, że Unia Europejska musi znaleźć odpowiednią równowagę, by poradzić sobie z działaniami białoruskich władz, wywierających presję migracyjną na wschodnią granicę UE. Dodał jednocześnie, że nie można przy tym pozbawiać ludzi, próbujących przekroczyć granicę, ich podstawowych praw.

- Ci ludzie nie są traktowani we właściwy sposób, także przez różne kraje europejskie. Jestem przekonany, że jest tutaj pole do poprawy - oświadczył Bettel na konferencji prasowej w Brukseli. - Wszelkie podejmowane przez nas środki muszą być zgodne z prawami człowieka. Nie możemy po prostu pozbawiać ludzi ich najbardziej podstawowych praw, jak prawo do azylu - podkreślił. Zaznaczył, że "uporządkowana migracja" musi pozostać możliwa. - Musimy znaleźć równowagę - dodał szef luksemburskiego rządu.