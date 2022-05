Manewry wojskowe Rosji i Chin w czasie szczytu Quad z udziałem prezydenta USA. Poderwano japońskie myśliwce

Minister obrony Japonii Nobuo Kishi oświadczył, że samoloty wojskowe Rosji i Chin zbliżyły się we wtorek do przestrzeni powietrznej Japonii w czasie szczytu Quad z udziałem prezydenta USA Joe Bidena w Tokio. To pierwsze wspólne manewry wojskowe Rosji i Chin od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.