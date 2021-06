Władimir Putin wylądował w Genewie. Wkrótce spotka się z Joe Bidenem

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Genewy. Rosyjski przywódca spotka się tego dnia z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, który do Szwajcarii przyleciał już we wtorek.

Szczyt Putin-Biden

Dominuje przekonanie, że nie dojdzie do zasadniczego przełomu po miesiącach relacji pełnych napięć. Biden, który zna osobiście Putina z czasów, gdy był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, staje teraz przed nowym zadaniem. Podobnie jak jego poprzednicy w Białym Domu i on ma nadzieję na zmianę stanowiska Rosji i postępowania jej lidera. Prezydent USA przystąpi do rozmów z Putinem mając, jak mówił, pełne poparcie swych partnerów z G7 i NATO, z którymi wcześniej się spotkał, co daje mu mocniejszą pozycję wyjściową.