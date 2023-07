Spotkanie Zełenski-Stoltenberg. Prezydent Ukrainy: rezultaty szczytu NATO są dobre, ale mogły być idealne

Gdy zakończy się inwazja Rosji, Ukraina będzie miała gwarancje bezpieczeństwa, aby historia agresji ze strony Moskwy nigdy się nie powtórzyła - powiedział w środę w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, biorąc udział we wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Dziękujemy za propozycje nowych pakietów obronnych i wsparcie ze strony naszych partnerów - oświadczył przywódca Ukrainy. Po konferencji rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Rady NATO-Ukraina.

- Potwierdziliśmy, że Ukraina zostanie członkiem NATO i ułatwimy jej drogę do Sojuszu - oświadczył Stoltenberg. - Będziemy z wami tak długo, jak trzeba - zapewnił szef NATO. - Dziś spotykamy się jako równi, oczekuję dnia, kiedy spotkamy się jako sojusznicy - podkreślił.

Stoltenberg przypomniał, że członkowie Sojuszu ustalili nowy pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy. - Nasz nowy wieloletni program pomoże wam (Ukrainie - red.) w transformacji z ery sowieckiej do standardów NATO - podkreślił Stoltenberg.

- Trwa wojna w Europie i nie istnieje opcja, która nie zakłada obecnie ryzyka (...). Musimy wspierać Ukrainę, bo to byłoby tragedią, gdyby prezydent Putin wygrał i stanowiłoby to także zagrożenie dla Europy - zaznaczył Stoltenberg, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Zełenski: dziękuję wszystkim liderom za zaoferowanie nam pomocy

- Dyskutowaliśmy o tym, co więcej możemy zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom. Mamy kilka pozytywnych wiadomości dotyczących nowego uzbrojenia - powiedział Zełenski. - Dziękuję wszystkim liderom za zaoferowanie nam tej pomocy - dodał.

Mówiąc o oczekiwanych gwarancjach bezpieczeństwa, przypomniał, że Kijów chce "gwarancji bezpieczeństwa nie zamiast członkostwa w NATO, ale na czas procesu przyłączania kraju do Sojuszu".

Zełenski: nasza współpraca z partnerami w NATO jest czymś, co z całą pewnością wypełni deficyt bezpieczeństwa

- Rezultaty szczytu NATO w Wilnie są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, moglibyśmy uznać je za idealne - ocenił Zełenski. - Cenimy uznanie naszych wysiłków - zapewnił, nie ukrywając, że deklaracja dokładnych ram czasowych dla wstąpienia jego kraju do NATO byłaby dla niego bardziej satysfakcjonująca, niż same oferty pomocy wojskowej.