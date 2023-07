"Podejmiemy wiele decyzji". Ruszył szczyt NATO

W Wilnie rozpoczął się we wtorek szczyt NATO. - Podejmiemy wiele decyzji, żeby Sojusz był jeszcze mocniejszy. Zwiększymy nasze praktyczne oraz polityczne wsparcie dla Ukrainy - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, rozpoczynając obrady. Głównymi tematami szczytu mają być agresja Rosji na Ukrainę, przystąpienie do Sojuszu Szwecji oraz perspektywa członkostwa Ukrainy.

- Dzisiaj podejmiemy wiele decyzji, żeby Sojusz był jeszcze mocniejszy. Zwiększymy nasze praktyczne oraz polityczne wsparcie dla Ukrainy . W ten sposób Ukraina zbliży się do NATO, czyli do miejsca, do którego należy. Podejmiemy śmiałe kroki, żeby wzmocnić odstraszanie i obronę. Uzgodnimy też bardziej ambitne zobowiązania finansowe - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozpoczynając wtorkowe spotkanie.

Dyplomaci przed rozpoczęciem szczytu mówili, że różnice w podejściu do dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO zmniejszają się - donosi Reuters. Chociaż członkowie NATO zgadzają się, że Kijów nie może przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego w czasie wojny, nie zgadzają się co do tego, jak szybko może to nastąpić po jej zakończeniu i na jakich warunkach.