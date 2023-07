Drugi dzień szczytu NATO w Wilnie. Harmonogram wydarzeń

Środa jest drugim dniem szczytu NATO w Wilnie, w którym biorą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent USA Joe Biden i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Gospodarzem wydarzenia jest prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Główne tematy szczytu to: agresja Rosji na Ukrainę, perspektywy przystąpienia Kijowa do Sojuszu oraz akcesja Szwecji do NATO.