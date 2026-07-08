Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Karol Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO

|
Volodymyr Zelenskyy, Karol Nawrocki
Nawrocki o spotkaniu z Zełenskim: nie udało się rozwiązać kwestii historycznych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X
Nie udało się nam rozwiązać kwestii historycznych - powiedział prezydent Karol Nawrocki, komentując swoje środowe spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki relacjonował, jak przebiegło spotkanie z jego ukraińskim odpowiednikiem. O napięciach w stosunkach Warszawy z Kijowem Nawrocki rozmawiał też z prezydentem Czech. - Sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak się ją przedstawia - ocenił Petr Pavel.

Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej powiedział, że szczyt NATO "to zawsze okazja i moment do spotkania z przywódcami, liderami wielu państw na świecie". Powiedział, że odbył "wiele" takich spotkań, wśród których była rozmowa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Polski powiedział, że spotkanie trwało około godziny. Ocenił, że "to niezbędne w relacjach między sąsiadami, aby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne". - To, co z całą pewnością się nie zmienia, to to, że - zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski - Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem - zadeklarował. 

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło zdjęcia: NECATI SAVAS/PAP/EPA

Karol Nawrocki o przebiegu spotkania z Wołodymyrem Zełenskim

- Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych, też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać - powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że dla niego "kwestie Ukraińskiej Powstańczej Armii, symboli UPA są nienegocjowalne". - Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do zbrodni, do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną - powiedział. Zaznaczył jednak, że spotkanie z Zełenskim "było konstruktywne".

- Potwierdziliśmy swoje stanowiska, ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości - relacjonował Nawrocki. 

Prezydent dopytywany był o to, jakie stanowisko przedstawił jego ukraiński odpowiednik i czy zamierza je jakkolwiek zmienić. Nawrocki nie odpowiedział na to pytanie i powiedział, żeby zadać je Zełenskiemu. 

Karol Nawrocki o Ukrainie w Unii Europejskiej

Podkreślił, że symbole UPA "niosą ze sobą śmierć, cierpienie, jednoznacznie kojarzą się ze złem, którego doświadczył naród polski". - W Polsce nie jesteśmy gotowi do jakiegokolwiek publicznego przyjmowania tych symboli - mówił. 

Przyznał, że "ta kwestia jest nieco bardziej skomplikowana na Ukrainie". - To jest pamięć ukraińska, do której Ukraina się odnosi - powiedział. 

Nawrocki stwierdził, że jego zdaniem "to stanowi konkretny problem". - Także przeciwwskazanie czy pewną blokadę przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedział. 

Podczas rozmowy obaj prezydenci - według relacji Nawrockiego - podejmowali wątki "historyczne, polityczne, przeszłości i przyszłości". 

Nawrocki powiedział, że razem z Zełenskim mają świadomość, że to, co zbliża Warszawę i Kijów "to świadomość, że Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski". - Tak postrzegam dojrzałą dyplomację. Kwestie, które są czy nienegocjowalne, czy nierozwiązywalne nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą - ocenił. 

Karol Nawrocki informował wcześniej, że we wtorek podczas oficjalnej kolacji wydanej przez prezydenta Turcji "kurtuazyjnie" rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Zapowiadał, że "być może" okazja do spotkania nastąpi również w środę.

Wołodymyr Zełenski o spotkaniu z Karolem Nawrockim

Prezydent Ukrainy skomentował spotkanie z polskim odpowiednikiem w mediach społecznościowych. "To była ważna i potrzebna rozmowa" - ocenił.

"Stajemy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia - Rosji. I kluczowe jest utrzymywanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia oraz jedności działań. Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji. Uzgodniliśmy kontynuację naszego dialogu" - napisał Zełenski.

Prezydent Czech rozmawiał z Karolem Nawrockim o relacjach z Ukrainą

To nie było jedyne spotkanie Nawrockiego w związku z relacjami polsko-ukraińskimi. Jak poinformował prezydent Czech Petr Pavel, również on rozmawiał z polskim prezydentem o napięciach pomiędzy Warszawą a Kijowem. - W naszym interesie nie leży zaostrzanie stosunków między sojusznikami a Ukrainą - stwierdził Pavel.

Powiedział czeskim dziennikarzom w Ankarze, że sytuacja, która doprowadziła do polsko-ukraińskich napięć, została już omówiona przez prezydentów Polski i Ukrainy, Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego.

- Sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak się ją przedstawia - ocenił Pavel. Jego zdaniem prezydenci zgodzili się, iż żadna ze stron nie chce dalej eskalować sytuacji. - Są dla Polaków sprawy na tyle drażliwe, że nie mogą ich tak po prostu zignorować - uznał.

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy "bohaterów UPA".

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Tagi:
Karol NawrockiWołodymyr ZełenskiNATOTurcja
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
K2 Airways Boeing 737 shutterstock_2451912473
Odnaleziono wrak poszukiwanego Boeinga
Świat
shutterstock_2360570399
Technologiczna fortuna. Co kupują nowi milionerzy?
BIZNES
Giorgia Meloni i Donald Trump
"Niczego nie żałuję". Meloni o relacjach z Trumpem
Świat
XIX-wieczne tapety w Muzeum w Wilanowie
Salony i unikatowe tapety przejdą renowację. Muzeum w Wilanowie z pięcioma nowymi projektami
WARSZAWA
ING Bank Śląski
Przeszukania w BIK i największych bankach w Polsce
BIZNES
Nuuk, stolica Grenlandii
Premier Grenlandii: niestety, zmuszony jestem to powtórzyć
Świat
imageTitle
Znajome polskie twarze na liście uczestniczek turnieju w Toronto
EUROSPORT
Sąd w Berlinie
Lekarz przyznał się do zabijania pacjentów
Świat
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje już ponad 3,6 tysiąca osób
METEO
Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Kilkadziesiąt wydarzeń. Program obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego
WARSZAWA
Żyrafkę można wypatrzeć na wybiegu
Żyrafka Eva na wybiegu. Ma dziesięć dni
Poznań
Służby monitorują sytuację po pojawieniu się śniętych ryb na Bobrze
Najnowsze informacje o sytuacji w rzece Bóbr. Komunikat wojewody
Dolnośląskie
Marine Le Pen i Jordan Bardella podczas wiecu wyborczego. Zdjęcie z 4 lipca
Nagle "odzyskała kontrolę". "Bardzo zręczne wyjście z sytuacji"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Popisowy sprint Holendra. Gospodarze też mają powody do zadowolenia
EUROSPORT
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Zmiany w kontroli bagażu. Ruszyły pierwsze skanery na Okęciu
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
"Rewolucja" czy brak "znamion reformy"? Koalicjanci nie są zgodni
imageTitle
Znamy komplet półfinalistek. Możliwy czeski finał
EUROSPORT
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednym z nich wiatr zniszczył namioty
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
Limity płac i e-kolejki na zabiegi. Eksperci: to nie jest reforma
Piotr Wójcik
"Obywatelska kontrola" w biurze pomagającym obywatelom Ukrainy
Chcieli "skontrolować" biuro pomagające Ukraińcom. Policja zatrzymała dwie osoby
Poznań
Szpital w Mogilnie
Sprawa Mogilna pod lupą rzecznika. "Nawet Robert Lewandowski takich pieniędzy nie zarabia"
Anna Bielecka
Zderzenie tira i dwóch aut na S8
Zderzenie tira i dwóch aut osobowych na S8
WARSZAWA
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
METEO
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Stopy procentowe bez zmian, ale jest dobra wiadomość dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
"Rażące błędy, podwójne standardy". Domagają się wykluczenia sędziego z mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Trump grozi. "Zaatakujemy ich mocno"
Świat
Łabędzie przeszły przez ulicę w Choszcznie
Łabędzie szły gęsiego przez jezdnię, auta stanęły. Nagranie
Szczecin
52 min
pc
Kryzys psychiczny wśród mężczyzn. Jak im pomóc?
Debata TVN24+
imageTitle
Tam wygrywał i przechodził do historii. Zmarzlik wraca na szczęśliwy tor
EUROSPORT
Anthropic Claude
Rosyjska propaganda w znanym modelu AI. Alarmujące ustalenia
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica