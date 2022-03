Stoltenberg: stoimy ramię w ramię z ludźmi Ukrainy. Sekretarz NATO wspomniał o Białorusi i Chinach

- Dzisiaj liderzy NATO uzgodnili, że powinniśmy i będziemy zapewniać dalsze wsparcie dla Ukrainy. Będziemy nadal nakładać bezprecedensowe koszty na Rosję. Wzmocnimy nasze systemy odstraszania i obronności. Liderzy zatwierdzili nasze cztery nowe grupy bojowe: w Bułgarii, Węgrzech, Rumunii oraz Słowacji. Te grupy są dodatkiem do czterech funkcjonujących już grup. Będziemy mieli osiem jednostek bojowych, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego - opisał.

Podał, że wezwali oni Chiny do powstrzymania się od wspierania wysiłku wojennego Rosji. - Chiny nie powinny zapewniać wsparcia gospodarczego ani wojskowego dla inwazji Rosji, zamiast tego Pekin powinien wykorzystać wpływ na Rosję, aby promować natychmiastowe pokojowe rozwiązania - mówił.

Sekretarz generalny Sojuszu przyznał też, że "ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie stał się wojną na pełna skalę w Europie, w którą będą zaangażowane nie tylko Ukraina i Rosja, ale też sojusznicy z NATO". - Byłoby to bardziej niebezpieczne i niszczące. Myślę, że powinniśmy być szczerzy w tej sprawie - oświadczył.

Biden: pozostajemy zjednoczeni w obronie demokracji i z narodem ukraińskim

Bruksela jest pierwszym przystankiem podróży amerykańskiego prezydenta do Europy. W piątek wieczorem Biden przyleci do Warszawy, w sobotę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i tego samego dnia wróci do Waszyngtonu.