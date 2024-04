Kułeba: państwa NATO zgodziły się znaleźć systemy obrony powietrznej dla Ukrainy

- Ratowanie życia Ukraińców, ukraińskiej gospodarki i miast zależy od obecności systemów Patriot i innych systemów obrony powietrznej na Ukrainie. Mówię o Patriotach, bo to jedyny system zdolny do przechwytywania pocisków balistycznych - podkreślił Kułeba. Jak dodał, tylko w marcu w Ukrainę uderzyły 94 pociski balistyczne. - Dostarczenie Patriotów zależy od sojuszników. Mają ich bardzo dużo. Na tym będę się skupiał - zapowiadał ukraiński minister przed rozpoczęciem rozmów.

- Uznajemy odwagę i determinację zarówno narodu ukraińskiego, jak i sił zbrojnych Ukrainy, a także zdeterminowanie, w którym stoicie przeciwko brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę - mówił przed południem na konferencji prasowej Jens Stoltenberg zwracając się do Kułeby. Podkreślił, że ma to znaczenie nie tylko dla Ukrainy. - To ma wielkie znaczenie dla NATO, dla naszego bezpieczeństwa, to ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich - oznajmił Norweg. Jak mówił, "wsparcie dla Ukrainy to nie jest działanie dobroczynne, to jest inwestowanie w nasze wspólne bezpieczeństwo".