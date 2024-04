Dmytro Kułeba: To zależy od sojuszników. Na tym będę się skupiał

Czwartek to drugi dzień szczytu NATO w Brukseli, na którym jeden z głównych tematów stanowi pomoc wojskowa dla Ukrainy. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zapowiedział w czwartek, że będzie prosił członków Sojuszu o dostarczenie Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot. - To jedyny system zdolny do przechwytywania pocisków balistycznych - podkreślił.

W środę w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt szefów dyplomacji państw NATO, na którym Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Spotkanie upamiętnia 75. rocznicę podpisania traktatu waszyngtońskiego. Tematem rozmów jest m.in. wojna w Ukrainie oraz kwestia wyboru kolejnego sekretarza generalnego.

Głównym punktem drugiego dnia szczytu było spotkanie Rady NATO-Ukraina, które rozpoczęło się o godzinie 11. Wcześniej sekretarz generalny Jens Stoltenberg i szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

"Dostarczenie Patriotów zależy od sojuszników"

- Uznajemy odwagę i determinację zarówno narodu ukraińskiego, jak i sił zbrojnych Ukrainy, a także zdeterminowanie, w którym stoicie przeciwko brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę - powiedział Stoltenberg zwracając się do Kułeby. Podkreślił, że ma to znaczenie nie tylko dla Ukrainy. - To ma wielkie znaczenie dla NATO, dla naszego bezpieczeństwa, to ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich - oznajmił Norweg. Jak mówił, "wsparcie dla Ukrainy to nie jest działanie dobroczynne, to jest inwestowanie w nasze wspólne bezpieczeństwo".

Ukraiński minister spraw zagranicznych zapowiedział w czwartek, że będzie prosił członków NATO o dostarczenie Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot.

Kułeba i Stoltenberg na wspólnej konferencji prasowej PAP/EPA

- Ratowanie życia Ukraińców, ukraińskiej gospodarki i miast zależy od obecności systemów Patriot i innych systemów obrony powietrznej na Ukrainie. Mówię o Patriotach, bo to jedyny system zdolny do przechwytywania pocisków balistycznych - podkreślił Kułeba w krótkim oświadczeniu wygłoszonym dla mediów przed spotkaniem Rady NATO-Ukraina. Jak dodał, tylko w marcu w Ukrainę uderzyły 94 pociski balistyczne. - Dostarczenie Patriotów zależy od sojuszników. Mają ich bardzo dużo. Na tym będę się skupiał - zapowiedział ukraiński minister. Rada NATO-Ukraina powstała podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w lipcu 2023 roku w Wilnie. Jest to platforma wspólnych konsultacji i koordynacji decyzji oraz działań.

Nowy plan wsparcia wojskowego dla Ukrainy

Szefowie dyplomacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego rozmawiali w Brukseli m.in. o nowym planie na wojskowe wsparcie Ukrainy, zgodnie z którym to nie poszczególne kraje, a sam Sojusz miałby decydować o pomocy dla kraju broniącego się przed rosyjską agresją.

W tym celu w ciągu pięciu lat miałby powstać fundusz wart sto miliardów dolarów. Takie zapowiedzi pojawiły się w środę Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu.

NATO ma nowy plan, jak wesprzeć Ukrainę. Chce stworzyć specjalny fundusz Maciej Sokołowski/Fakty TVN

- Wszyscy sojusznicy zgadzają się, co do potrzeby wspierania Ukrainy w tym krytycznym momencie. Jest wypracowana jedność, jeśli chodzi o ten cel. Sojusznicy zgodzili się też na kontynuację planowania większej roli NATO w koordynowaniu pomocy w zakresie bezpieczeństwa, a także szkoleń - mówił w środę Stoltenberg. Dodał, że szczegóły nabiorą kształtu w nadchodzących tygodniach.

- Ukraina może polegać na wsparciu NATO teraz i przez długi czas. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do formy wsparcia Ukrainy, ale zgodziliśmy się, by rozpocząć fazę planowania, bo tak właśnie postępujemy w NATO. Poprosimy teraz nasze władze wojskowe o przedstawienie szczegółów, a następnie podejmiemy ostateczne decyzje w oparciu o te plany - zapowiedział szef NATO.

Jens Stoltenberg OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

