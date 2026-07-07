Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Pete'em Hegsethem
We wtorek w serwisie X minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował wspólne zdjęciem z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, z którym spotkał się na trwającym w Turcji szczycie NATO.
Jak napisał Kosiniak-Kamysz, Pete Hegseth potwierdził, że "Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw".
Obecność sił USA w Polsce
We wpisie szef MON przekazał, że politycy rozmawiali o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, w tym utworzenia stałej bazy wojskowej.
"A także o kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych, czego dowodami są między innymi umowa z Anduril Industries na produkcję pocisków Barracuda-500M oraz porozumienie dotyczące serwisowania w Europie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot" - wymienił Kosiniak-Kamysz.
"Dziękuję za dobrą rozmowę, Pete Hegseth" - napisał wicepremier.
We wtorek w Ankarze rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. W środę odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. Polskę na szczycie reprezentują: prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.