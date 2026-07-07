Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Pete'em Hegsethem

|
Władysław Kosiniak-Kamysz i Pete Hegesth
Polska delegacja z Karolem Nawrockim przyleciała do Ankary na szczyt NATO
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: https://x.com/KosiniakKamysz
Na szczycie NATO w Ankarze minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał na osobności z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Poruszony został między innymi temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

We wtorek w serwisie X minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował wspólne zdjęciem z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, z którym spotkał się na trwającym w Turcji szczycie NATO.

Jak napisał Kosiniak-Kamysz, Pete Hegseth potwierdził, że "Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw".

Obecność sił USA w Polsce

We wpisie szef MON przekazał, że politycy rozmawiali o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, w tym utworzenia stałej bazy wojskowej.

"A także o kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych, czego dowodami są między innymi umowa z Anduril Industries na produkcję pocisków Barracuda-500M oraz porozumienie dotyczące serwisowania w Europie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot" - wymienił Kosiniak-Kamysz.

"Dziękuję za dobrą rozmowę, Pete Hegseth" - napisał wicepremier.

We wtorek w Ankarze rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. W środę odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. Polskę na szczycie reprezentują: prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
pc
Sierakowski o wojnie w Ukrainie: oba państwa znalazły się w "strefie śmierci"
Loża prasowa
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszPete HegsethNATOPolityka zagraniczna USAUSAobronnośćTurcjaDyplomacjaMinisterstwo Obrony Narodowej
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Ten mecz kosztował go dużo. Messi nie wytrzymał
Najnowsze
GettyImages-2285108850
Zacięta walka o ostatnie miejsce w ćwierćfinale
RELACJA
imageTitle
VAR przekroczył kompetencje i skrzywdził Egipt? "Co za ulga dla Argentyny"
EUROSPORT
Karaczi
Zerwana łączność. Szukają samolotu
Świat
Silny wiatr, noc
Silny wiatr i ulewy. W mocy czerwone ostrzeżenia IMGW
METEO
J.D. Vance
Kurnik w rezydencji wiceprezydenta USA. Koszt to 100 tysięcy dolarów
BIZNES
Ewakuacja obozu
Czterystu harcerzy opuściło obozy. Wszystko przez wichurę
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski ma nowy klub. Zagra w potentacie
EUROSPORT
ormuz shutterstock_617485811_1
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Iran
BIZNES
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
BIZNES
imageTitle
Wielki transfer z ekstraklasy. Kadrowicz młodzieżówki zagra w Hiszpanii
EUROSPORT
imageTitle
Król absolutny. Messi pobił rekord Maradony
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ogłasza sukces. Chodzi o decyzję Toyoty
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek: myślę, że Giertych nie pali się do tego stanowiska
Kropka nad i
Silny wiatr w nocy
"Jesienny" niż niesie silne podmuchy. Tu groźnie będzie już w nocy
METEO
Marine Le Pen
Le Pen podjęła decyzję w sprawie wyborów prezydenckich
Świat
imageTitle
W Rosji świętują. MKOl odwiesił tamtejszy komitet olimpijski
EUROSPORT
imageTitle
Egipski bramkarz powtórzył wyjątkowy wyczyn dwóch Polaków
EUROSPORT
George Clooney z honorowym Złotym Lwem
Amerykański gwiazdor i reżyser z honorowym Złotym Lwem
Kultura i styl
imageTitle
Messi nie ma dość. Klasyfikacja najlepszych strzelców w historii mundiali
EUROSPORT
imageTitle
Mundial 2026. Kto prowadzi w klasyfikacji strzelców?
EUROSPORT
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: wszystkie wskaźniki pokazują - bądźmy w alercie
FAKTY PO FAKTACH
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polacy w czołówce Europy. Tylko trzy kraje przed nami
BIZNES
imageTitle
Sensacja była o krok. Argentyna cudem uratowana w końcówce
EUROSPORT
imageTitle
Argentyna - Egipt (RELACJA)
EUROSPORT
imageTitle
Mitchell zostaje w Cavaliers. Czas na LeBrona Jamesa?
EUROSPORT
shutterstock_2687124801_1
Oto najlepsze miasta do życia
BIZNES
Mężczyzna złamał zakaz zbliżania się i trafił do aresztu (zdj. ilustracyjne)
Złamał 10-letni zakaz zbliżania się do rodziny
WARSZAWA
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
METEO
Szpital w Mogilnie
Afera w szpitalu w Mogilnie. Politycy o "bulwersujących kwotach" i "przypadku"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica