Świat Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Pete'em Hegsethem Filip Czerwiński |

Polska delegacja z Karolem Nawrockim przyleciała do Ankary na szczyt NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: https://x.com/KosiniakKamysz

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We wtorek w serwisie X minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował wspólne zdjęciem z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, z którym spotkał się na trwającym w Turcji szczycie NATO.

Jak napisał Kosiniak-Kamysz, Pete Hegseth potwierdził, że "Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw".

Szczyt NATO w Ankarze i bardzo ważne spotkanie z @PeteHegseth. @SecWar potwierdził, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw 🤝



Rozmawialiśmy o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy w 🇵🇱 a takze o… pic.twitter.com/7B5YGfXFZm — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 7, 2026 Rozwiń

Obecność sił USA w Polsce

We wpisie szef MON przekazał, że politycy rozmawiali o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, w tym utworzenia stałej bazy wojskowej.

"A także o kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych, czego dowodami są między innymi umowa z Anduril Industries na produkcję pocisków Barracuda-500M oraz porozumienie dotyczące serwisowania w Europie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot" - wymienił Kosiniak-Kamysz.

"Dziękuję za dobrą rozmowę, Pete Hegseth" - napisał wicepremier.

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We wtorek w Ankarze rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. W środę odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. Polskę na szczycie reprezentują: prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.