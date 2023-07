Szczyt NATO. Sullivan: USA i sojusznicy wyślą pozytywny sygnał w sprawie członkostwa Ukrainy w Sojuszu

Na szczycie NATO w Wilnie Stany Zjednoczone "wyślą pozytywny sygnał" w sprawie członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim - poinformował we wtorek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. - Podejmiemy mocne decyzje dotyczące Ukrainy - zapowiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

W dniach 11-12 lipca w Wilnie odbywa się szczyt NATO, w którym udział biorą m.in. prezydent USA Joe Biden, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent RP Andrzej Duda, minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau i minister obrony RP Mariusz Błaszczak. Głównymi kwestiami poruszanymi podczas szczytu będzie inwazja Rosji na Ukrainę oraz plany dotyczące przystąpienia do sojuszu Ukrainy i Szwecji.

Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem szczytu Jake Sullivan powiedział, że Stany Zjednoczone i sojusznicy "wyślą pozytywny sygnał" w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO. Poinformował też, że na szczycie zostanie uzgodniony nowy pakiet pomocy dla Ukrainy.

Szef NATO: podejmiemy mocne decyzje dotyczące Ukrainy

W podobnym tonie wypowiedział się we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Ukraina znacznie zbliżyła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nadszedł czas, aby odzwierciedlić to we wszystkich decyzjach NATO - oświadczył na briefingu dla mediów przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu w Wilnie. - Jestem przekonany, że podejmiemy mocne decyzje dotyczące Ukrainy - zapowiedział Stoltenberg, dodając, że kraje Sojuszu opublikują wspólny komunikat na temat drogi Ukrainy do członkostwa w NATO.

W ubiegły piątek Stoltenberg zapowiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że na szczycie Sojuszu w Wilnie zostanie utworzona Rada NATO-Ukraina, by zacieśnić współpracę z Kijowem. Przekazał, że oczekuje, iż sojusznicy zgodzą się na składający się z trzech elementów pakiet dotyczący wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jedną z części tego pakietu ma być właśnie utworzenie Rady NATO-Ukraina, kolejną - stworzenie wieloletniego programu wsparcia militarnego, by zbliżyć do siebie siły NATO i wojska Ukrainy oraz zapewnić ich "pełną interoperacyjność". Jako trzeci punkt wymienił "potwierdzenie przez zjednoczonych sojuszników, że Ukraina zostanie członkiem NATO".

Joe Biden przybył do Wilna na szczyt NATO PAP/EPA/TOMS KALNINS

Spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Prezydent USA Joe Biden spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas indywidualnego spotkania w środę na Litwie – poinformował Reuters, powołując się na informacje pochodzące od amerykańskiego urzędnika.

W poniedziałek wieczorem Zełenski właściwie potwierdził swój udział w szczycie NATO w Wilnie. - To dla mnie zaszczyt reprezentować takich ludzi i taką Ukrainę - powiedział w wieczornym przemówieniu wideo.

- Kiedy ubiegaliśmy się o włączenie do NATO, mówiliśmy szczerze. Tak naprawdę Ukraina jest już w Sojuszu. Nasza broń jest bronią Sojuszu. Nasze wartości są tym, w co wierzy Sojusz. A nasza obrona jest tym elementem europejskiej formuły, który czynią ją zjednoczoną, wolną i pokojową - mówił Zełenski. Jak podkreślił, "bardzo ważne jest to, że w Wilnie planowane są spotkania dwustronne na różnych szczeblach: krajów europejskich, Kanady, USA, Japonii". - Priorytety są absolutnie oczywiste, obejmują one obronę zarówno naszych miast, jak i wszystkich społeczności na całym terytorium Ukrainy. Pracujemy nad stworzeniem kompleksowej tarczy powietrznej, chodzi również o broń dla frontu. Ten temat również zostanie poruszony podczas rozmów. Na pewno zajmiemy się także innymi aspektami ochrony życia i naszego wspólnego bezpieczeństwa - zapowiedział.

Sullivan: Prezydent Biden będzie rozmawiał o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

W niedzielę doradca prezydenta USA Jake Sullivan informował, że Biden podniesie podczas szczytu NATO w Wilnie temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy opartych na modelu izraelskim i będzie rozmawiał o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak dodał, rozwiązanie to opiera się na dwustronnych zobowiązaniach do dostarczania pomocy wojskowej

- Koncepcja polega na tym, że Stany Zjednoczone razem z sojusznikami i partnerami w ramach multilateralnych wynegocjują dwustronne długoterminowe zobowiązania bezpieczeństwa z Ukrainą, co oznaczałoby, że Stany Zjednoczone byłyby gotowe do udzielenia różnych form pomocy wojskowej, wywiadowczej, wymiany informacji, wsparcia cybernetycznego i innych form materialnego wsparcia, tak by Ukraina była w stanie się obronić i odstraszyć przyszłą agresję - powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One w drodze do Londynu.

