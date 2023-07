Zełenski w Wilnie. "NATO da Ukrainie bezpieczeństwo. Ukraina uczyni NATO silniejszym"

Zełenski: NATO da Ukrainie bezpieczeństwo. Ukraina uczyni NATO silniejszym

Zełenski naciska na NATO

"Jest to bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie ma żadnych ram czasowych ani dla zaproszenia (Ukrainy, by dołączyła do NATO - red.), ani dla członkostwa Ukrainy, a dodawane jest jakieś dziwne sformułowanie o 'warunkach', nawet dla zaproszenia Ukrainy" - napisał Zełenski na Telegramie.

"Wygląda na to, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani do uczynienia jej państwem członkowskim Sojuszu. To znaczy, że utrzymywana jest możliwość targowania członkostwem Ukrainy w NATO w rozmowach z Rosją" - dodał. Zełenski wyraził obawę, że będzie to "motywacją" dla Rosji do "kontynuowania terroru".