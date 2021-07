Prezydent Duda: współpraca Trójmorza stanowi ogromnie ważny element rozwoju Unii Europejskiej

Piątek to drugi i ostatni dzień szczytu Inicjatywy Trójmorza w Sofii, na którym obecny był m.in. prezydent Andrzej Duda. W wydarzeniu online udział wziął również Joe Biden, który zaznaczał, że Stany Zjednoczone mocno wspierają projekt. - Wśród członków tej grupy istnieje niesamowity potencjał zwiększenia współpracy i więzi, co wzmocni bezpieczeństwo i dobrobyt w regionie i przyniesie korzyści całemu światu. Stany Zjednoczone będą waszym wiernym partnerem na każdym kroku tej drogi. Będziemy wspierać wasze wysiłki na rzecz współpracy regionalnej, zbliżania się z instytucjami europejskimi, żeby Europa była wolna, wspólna i pełna pokoju - oświadczył prezydent USA.

Deklaracja Inicjatywy Trójmorza i przekazanie prezydencji

Podczas szczytu Trójmorza w Sofii Bułgaria przekazała Łotwie prezydencję w inicjatywie. - Cieszymy się, że Łotwa zobowiązała się przyjąć prezydencję i być kolejnym gospodarzem szczytu inicjatywy. Jesteśmy przekonani, że nasi łotewscy przyjaciele będą w stanie rozwijać dotychczasowe osiągnięcia inicjatywy - dodał Radew. Życzył Łotwie "dużo energii i silnej woli, by poradzić sobie ze wszystkimi licznymi wyzwaniami i zadaniami, by dostrzec wszelkie szanse i skorzystać z tych szans".

Duda: Współpraca Trójmorza stanowi ogromnie ważny element rozwoju Unii Europejskiej

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że na początku, w 2015 roku, Inicjatywa Trójmorza miała charakter "raczkujący", a dziś śmiało można mówić, że mimo pandemii jest w rozkwicie. Duda podkreślił, że w obradach Inicjatywy Trójmorza uczestniczyli w różnej formie także najważniejsi politycy USA, Niemiec, Japonii czy Francji. - To wszystko pokazuje, że nasi partnerzy, których gospodarki są wielkimi światowymi gospodarkami, widzą ogromy potencjał w naszej współpracy (...). Trójmorze to jest 120 milionów mieszkańców państw Unii Europejskiej, Trójmorze to dzisiaj ogromna część rozwoju gospodarczego Europy i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gospodarczo jej część - podkreślił polski prezydent.

Wskazał na "doskonałe”, przewidywane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, perspektywy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata. - Wzrost gospodarczy w Trójmorzu średnio przewidywany jest przez te instytucje pomiędzy 4 a 4,8 procent, a w Polsce - ponad 5 procent w 2021 roku. Trzeba powiedzieć, że te dane w kontekście tego, co nas spotkało w ciągu ostatnich dwóch lat, są absolutnie spektakularne - oznajmił Duda. - Jeżeli podołamy tym przewidywaniom to z całą pewnością można mówić o ogromnej dynamice rozwojowej naszego regionu – dodał.

- Dla mnie ta współpraca Trójmorza stanowi także ogromnie ważny element rozwoju Unii Europejskiej – powiedział prezydent, zwracając uwagę, że byli tacy, którzy próbowali wskazywać, że to jest projekt zmierzający do osłabienia czy rozbijania Unii Europejskiej. - Nic bardziej mylnego, wręcz przeciwnie – stwierdził. Wskazał, że kraje zaangażowane w inicjatywę otrzymują unijne środki w ramach polityki spójności, "żeby wyrównać Europę rozwojowo" i stworzyć lepsze warunki dla inwestorów z Zachodu. - Więc to się przyczynia do rozwoju Unii Europejskiej. Poprzez nasz rozwój zarazem rozwijamy UE, budując swoją pomyślność i zasobność naszych społeczeństw. Realizując rozwój infrastrukturalny, zarazem rozwijamy całą Europę – oświadczył Duda. - Trudno mi sobie wyobrazić bardziej pozytywny przykład europejskiego współdziałania niż to, co robimy w ramach Inicjatywy Trójmorza – dodał.