Test dotyczący współpracy

- Musimy ustalać dzisiaj w trudniejszych warunkach nasze wspólne interesy, to, co jest podstawą Grupy Wyszehradzkiej, to, co zapisaliśmy w naszej deklaracji i w naszych sercach, to dzisiaj powinno mieć zastosowanie do naszej wspólnej polityki odnośnie Ukrainy - wyliczał Tusk. Dodał, że w tej kwestii "podejścia są różne".

Fiala o "otwartych rozmowach i różnicach"

- Jednocześnie udało nam się ustalić, że są pewne kwestie, gdzie jesteśmy w stanie znaleźć konsensus, że są tematy, w których nasze kraje mogą współpracować (...). Panuje między nami zgoda (...) w temacie agresji Rosji w Ukrainie co do dwóch spraw - po pierwsze co do tego, że agresja rosyjska stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego, jest to stanowisko podzielane przez wszystkie cztery nasze kraje. Drugi punkt, co do którego się zgadzamy, to to, że Ukrainie jest potrzebna pomoc, a my powinniśmy Ukrainie pomagać - oznajmił premier Czech.