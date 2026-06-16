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Świat

Trzy kawy, krawat i walka z nałogiem. Rozmowa za kulisami szczytu G7

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Nieformalna rozmowa na szczycie G7 uchwycona przez kamery
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
Podczas szczytu G7 zarejestrowano swobodną konwersację między spotykającymi się tam przywódcami państw. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zwrócił uwagę na jeden z elementów stroju premier Włoch. - Możesz mnie uznać za wojowniczkę - odpowiedziała mu Giorgia Meloni. Po chwili wyznała także, że zdecydowała się zerwać ze szkodliwym nałogiem.

Między 15 a 17 czerwca we francuskim Evian nad Jeziorem Genewskim odbywa się szczyt państw G7. Przebywają tam przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz goście grupy.

Powitanie Giorgii Meloni i Antonio Costy podczas szczytu G7
Powitanie Giorgii Meloni i Antonio Costy podczas szczytu G7
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/THIBAULT CAMUS / POOL

We wtorek kamery uchwyciły nieformalną rozmowę pomiędzy włoską szefową rządu Giorgią Meloni, przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą, brytyjskim premierem Keirem Starmerem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, szefową japońskiego rządu Sanae Takaichi oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Niemiecki lider zwrócił uwagę, że Giorgia Meloni pojawiła się na spotkaniu w krawacie. - Tak, mam dziś na sobie krawat, możesz mnie uznać za wojowniczkę - skwitowała, witając się z Merzem.

Giorgia Meloni na szczycie G7
Giorgia Meloni na szczycie G7
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YOAN VALAT

Giorgia Meloni rzuciła palenie? Wyznanie włoskiej premier

Po chwili Meloni wyznała również, że tego dnia musiała wypić trzy kawy. Kanclerz Niemiec dopytywał ją, czy do tego wypaliła także papierosa. Szefowa włoskiego rządu oznajmiła jednak, że przestała palić.

Jej słowa spotkały się z aprobatą pozostałych przywódców. Dopytywano ją, kiedy zdecydowała się zerwać z nałogiem. - Miesiąc temu - odparła Meloni.

Jej deklarację pochwaliła między innymi Ursula von der Leyen. Zwróciła się również do Antonio Costy, pytając, czy on także był palaczem. Ten odpowiedział, że palił nałogowo, jednak przestał w 2005 roku.

- I nigdy nie wróciłeś do palenia? - dociekał z kolei premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

- Nigdy. To było 21 lat temu - zapewnił Costa.

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Źródło: Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Giorgia MeloniFriedrich MerzG7
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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