Świat Trzy kawy, krawat i walka z nałogiem. Rozmowa za kulisami szczytu G7 Adrian Wróbel Mikołaj Stępień Zespół autorów |

Nieformalna rozmowa na szczycie G7 uchwycona przez kamery Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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Między 15 a 17 czerwca we francuskim Evian nad Jeziorem Genewskim odbywa się szczyt państw G7. Przebywają tam przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz goście grupy.

Powitanie Giorgii Meloni i Antonio Costy podczas szczytu G7 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/THIBAULT CAMUS / POOL

We wtorek kamery uchwyciły nieformalną rozmowę pomiędzy włoską szefową rządu Giorgią Meloni, przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą, brytyjskim premierem Keirem Starmerem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, szefową japońskiego rządu Sanae Takaichi oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Niemiecki lider zwrócił uwagę, że Giorgia Meloni pojawiła się na spotkaniu w krawacie. - Tak, mam dziś na sobie krawat, możesz mnie uznać za wojowniczkę - skwitowała, witając się z Merzem.

Giorgia Meloni na szczycie G7 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YOAN VALAT

Giorgia Meloni rzuciła palenie? Wyznanie włoskiej premier

Po chwili Meloni wyznała również, że tego dnia musiała wypić trzy kawy. Kanclerz Niemiec dopytywał ją, czy do tego wypaliła także papierosa. Szefowa włoskiego rządu oznajmiła jednak, że przestała palić.

Jej słowa spotkały się z aprobatą pozostałych przywódców. Dopytywano ją, kiedy zdecydowała się zerwać z nałogiem. - Miesiąc temu - odparła Meloni.

Jej deklarację pochwaliła między innymi Ursula von der Leyen. Zwróciła się również do Antonio Costy, pytając, czy on także był palaczem. Ten odpowiedział, że palił nałogowo, jednak przestał w 2005 roku.

- I nigdy nie wróciłeś do palenia? - dociekał z kolei premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

- Nigdy. To było 21 lat temu - zapewnił Costa.

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