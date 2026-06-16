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Świat

"Zawsze byliśmy przyjaciółmi". Wymiana zdań pomiędzy Meloni i Trumpem

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Antonio Costa, Donald Trump, Lee Jae Myung, Giorgia Meloni i Abdel Fattah el-Sisi
"Zawsze byliśmy przyjaciółmi". Wymiana zdań pomiędzy Meloni, Trumpem i Costą na szczycie G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YONHAP
Włoska premier Giorgia Meloni i prezydent USA Donald Trump w trakcie szczytu G7 wymienili się żartobliwymi uwagami. Scena, którą uchwyciły kamery, jest odmienna do tego, co w ostatnim czasie działo się między przywódcami.

Włoska agencja prasowa Ansa nazwała poniedziałkową rozmowę Trumpa i Meloni "spotkaniem wyjaśniającym" i dodała, że odbyło się ono "bez żartów i uszczypliwości". Jak podały cytowane przez agencję źródła dyplomatyczne, wcześniejsza rozmowa, do której doszło w poniedziałek wieczorem podczas kolacji liderów, była jedną z okazji do dialogu. Podano, że w czasie szczytu dojdzie do kolejnych.

Według źródeł agencji nie skupiono się na pojedynczych kwestiach, ale było to "pożyteczne spotkanie, podczas którego włoska premier podkreśliła "zasadę jedności Zachodu, absolutnie konieczną w obecnym czasie wielkich kryzysów międzynarodowych". Zasada ta została potwierdzona "przez obie strony" - poinformowano.

We wtorek kamera uchwyciła wymianę zdań pomiędzy Donaldem Trumpem, Giorgią Meloni i przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą, która odbyła się w kuluarach spotkania.

- Znów jesteście przyjaciółmi? My znów jesteśmy przyjaciółmi - powiedział Costa, podchodząc do Trumpa i Meloni, którzy rozmawiali z niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem.

- Zawsze byliśmy przyjaciółmi - odparła Meloni.

- Byłem porzucony - powiedział Trump.

- Nie, nie byłeś - odparła ze śmiechem szefowa włoskiego rządu.

Antonio Costa, Donald Trump, Giorgia Meloni i Friedrich Merz na szczycie G7
Antonio Costa, Donald Trump, Giorgia Meloni i Friedrich Merz na szczycie G7
Źródło zdjęcia: Reuters

Napięcia między Meloni i Trumpem

W kwietniu doszło do ostrej wymiany zdań między Trumpem i Meloni. Prezydent USA powiedział włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że premier Meloni, podobnie jak NATO, nie chce pomagać Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem. - Jest bardzo inna, niż myślałem - ocenił wtedy.

Antonio Costa, Donald Trump, Li Dze Mjung, Giorgia Meloni i Abdel Fattah el-Sisi na szczycie G7
Antonio Costa, Donald Trump, Li Dze Mjung, Giorgia Meloni i Abdel Fattah el-Sisi na szczycie G7
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YONHAP

Dodał, że "to nie jest ta sama osoba, a Włochy nie będą tym samym krajem". - Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - przyznał Trump, odnosząc się do braku zaangażowania Włoch w wojnę z Iranem.

Po tym, gdy wcześniej Meloni uznała za niedopuszczalną krytykę Trumpa pod adresem papieża Leona XIV, prezydent USA powiedział, że "niedopuszczalne" jest to, co robi włoska premier.

- Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną, i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość - mówił Trump.

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Źródło: Reuters, Ansa, PAP
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Tagi:
Giorgia MeloniDonald TrumpG7Friedrich Merz
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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