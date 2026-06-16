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Świat

Porozumienie USA z Iranem. Donald Trump o szczegółach

|
Trump Nahyan
Donald Trump o porozumieniu: Iran nie będzie miał broni jądrowej
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Donald Trump na spotkaniu z prezydentem ZEA Muhammadem ibn Zajedem al-Nahajjanem w trakcie szczytu G7 we Francji mówił o szczegółach porozumienia USA z Iranem. Oświadczył, że dotyczy ono "jednej rzeczy". Skomentował też to, jak "bogaty" jest prezydent ZEA. - Jak ma się tyle pieniędzy, ma się taką pewność, nie trzeba się napinać - powiedział Trump po przemówieniu swojego odpowiednika.

Donald Trump we wtorek, w kuluarach szczytu G7 we Francji, którego jednym z tematów jest wojna na Bliskim Wschodzie, spotkał się między innymi z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammadem ibn Zajedem al-Nahajjanem.

- Wspaniały kraj, fantastyczny kraj. Stoją po stronie USA od dawna, ale powiedziałbym, że jeszcze bardziej, odkąd ja się pojawiłem - mówił Trump, zwracając się do prezydenta ZEA. Powiedział, że Emiraty zainwestowały "biliony dolarów w Stanach Zjednoczonych".

Donald Trump i Muhammad ibn Zajed al-Nahajjan
Donald Trump i Muhammad ibn Zajed al-Nahajjan
Źródło zdjęcia: Reuters

Ocenił, że relacje obu krajów "są wybitne". - Ten człowiek jest bardzo szanowany, wszyscy go szanują i szanują twój kraj, to jest zaszczyt, że możemy tutaj być. Podpisaliśmy właśnie porozumienie z Iranem i ten kraj był bardzo, bardzo, bardzo potężnym sojusznikiem i dobre rzeczy się dzieją - mówił Trump.

- Statki zaczynają sobie ładnie płynąć, ropa zaczyna płynąć i ceny spadają gwałtownie, giełda idzie w górę gwałtownie, wiele dobrych rzeczy się dzieje, a co najważniejsze, Iran nie będzie miał broni jądrowej - kontynuował prezydent USA.

Donald Trump o prezydencie ZEA: jak się jest tak bogatym, można mówić tak cicho

- To wielka przyjemność panie prezydencie, że mogę tu z panem być i chcę powiedzieć, że jesteśmy tak wdzięczni, że jest pan tu z nami jako prezydent Stanów Zjednoczonych i dziękuję za pańskie wsparcie, za zaangażowanie w sprawę przyjaciół, sojuszników - mówił prezydent ZEA.

Ocenił, że bez wsparcia i zaangażowania Trumpa "Bliski Wschód byłby o wiele gorszym miejscem". - Jest wiele rzeczy, o których możemy rozmawiać na przyszłość i pomyśleć o tym, jak możemy jeszcze poprawić relację naszych dwóch krajów - podsumował.

- Widzicie, jak się jest tak bogatym, to można mówić tak cicho - powiedział Trump w reakcji na przemówienie prezydenta ZEA. - Tak się zastanawiałem, czy w ogóle ktoś go słyszy, ale jak ma się tyle pieniędzy, ma się taką pewność, nie trzeba się napinać - dodał.

Donald Trump o prezydencie ZEA: jak się jest tak bogatym, można mówić tak cicho
Źródło: TVN24, Reuters

Porozumienie USA z Iranem. Donald Trump o szczegółach

Trump w trakcie rozmowy z dziennikarzami pytany był o publikację treści porozumienia z Iranem. - Będziemy to publikować - zapowiedział. Wyjaśnił, że tekst dotychczas nie ujrzał światła dziennego, ponieważ jako prezydent USA chciałby "formalnie to najpierw zatwierdzić". - Ale nie mam z tym problemu - dodał.

Ocenił dalej, że to "bardzo dobry dokument, świetny dokument". - Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej, tak jest tam napisane. Nie będą mieli prawa kupić, rozwijać, nie będą mieli broni jądrowej - przekazał.

Powiedział też, że w dokumencie znajduje się "99,9 procent" tego, co chciał. - Do tego cieśnina [Ormuz - red.] będzie otwarta bez opłat - mówił Trump. Zapowiedział, że nie tylko opublikuje dokument, ale prawdopodobnie zorganizuje konferencję prasową, podczas której odczyta jego treść.

- To porozumienie dotyczy jednej rzeczy, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Nigdy, nigdy, przenigdy - podkreślił Trump. -  Cała reszta jest nieistotna, szczerze mówiąc - dodał.

Wstępne porozumienie USA z Iranem, o którym Trump poinformował w niedzielę, ma zakończyć konflikt zbrojny z Iranem trwający od końca lutego i otworzyć negocjacje dotyczące między innymi odblokowania cieśniny Ormuz, irańskiego programu nuklearnego oraz zniesienia części sankcji wobec Teheranu.

Oficjalnie umowa ma być podpisana w Szwajcarii w piątek. Źródła w administracji USA zapowiadały, że kolejna runda amerykańsko-irańskich rozmów technicznych dotyczących irańskiego programu nuklearnego odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
USADonald TrumpIranZEAKonflikt na Bliskim WschodzieG7
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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