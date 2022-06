Biden przed szczytem G7: Putin liczył na rozbicie Zachodu. Nic takiego się nie stało i nie stanie

" Stany Zjednoczone nałożyły na Putina bezprecedensowe sankcje, aby pozbawić go dochodów, które wykorzystuje do finansowania wojny z Ukrainą. G7 wspólnie ogłosi, że wprowadzimy zakaz importu rosyjskiego złota, głównego towaru eksportowego, dzięki któremu Rosja zgarnia dziesiątki miliardów dolarów" - napisał Biden.

Jak podaje portal NTV, powołując się na kręgi amerykańskich władz, zakaz importu ma zostać wprowadzony we wtorek.

Johnson: cena wycofania się będzie o wiele wyższa

Tymczasem premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson po przybyciu do Niemiec powiedział dziennikarzom, że Zachód musi zachować jedność w obliczu rosyjskiej agresji.

- Aby chronić tę jedność i sprawić, by działała, trzeba naprawdę szczerze rozmawiać o konsekwencjach tego, co się dzieje, o presji, jaką odczuwają poszczególni przyjaciele i partnerzy. Ale cena wycofania się, cena pozwolenia (prezydentowi Rosji Władimirowi - red.) Putinowi na sukces, na oderwanie ogromnej części Ukrainy, na kontynuację jego programu podboju, będzie o wiele, wiele wyższa. Wszyscy tutaj to rozumieją - mówił Johnson.