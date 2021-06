Przywódcy dyskutują na szczycie, pierwsza dama USA i księżna Kate pojechały do szkoły

- Uważam, że to spotkanie jest naprawdę potrzebne, ponieważ musimy wyciągnąć wnioski z tej pandemii. Musimy upewnić się, że nie powtórzymy niektórych błędów, które popełniliśmy w ciągu ostatnich mniej więcej 18 miesięcy i że zrobimy to, co jest potrzebne, aby umożliwić naszym gospodarkom odbudowę - oświadczył w piątek Boris Johnson, zwracając się do przywódców państw G7 oraz Unii Europejskiej.

Jak dodał "mają one potencjał, by bardzo mocno odbić się od dna". - Mamy wszelkie powody do optymizmu, ale ważne jest, byśmy nie powtórzyli błędów ostatniego wielkiego kryzysu, ostatniej wielkiej recesji gospodarczej z 2008 roku, kiedy to ożywienie nie było równomierne we wszystkich częściach społeczeństwa - dodał.

W jego ocenie "tym, co w przypadku tej pandemii poszło nie tak, tym, co grozi trwałym piętnem, jest to, że nierówności zostały utrwalone". - Musimy się upewnić, że w miarę jak będziemy się odbijać, wyrównamy poziom w całym społeczeństwie - musimy odbudować się lepiej - oznajmił brytyjski premier.