Przywódcy państw G7 w Kijowie. Mówili o wsparciu i rosyjskich pseudowyborach

W drugą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę zachodni przywódcy zapewnili o niewzruszonym poparciu dla Kijowa i oświadczyli, że nigdy nie uznają rosyjskich "wyborów" na terenach okupowanych. W sobotę na szczyt państw G7, organizowany online, a koordynowany z Kijowa, przybyła do ukraińskiej stolicy między innymi premier Włoch i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Premier Kanady ocenił podczas wizyty w Kijowie, że "Putin jest słabeuszem". Zarzucił mu egzekucję przeciwników politycznych.

Do Kijowa przybyli również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Kanady Justin Trudeau oraz premier Belgii Alexander De Croo. Do udziału w obradach zaproszono prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zdalnie połączyli się z kolei prezydent USA Joe Biden , premierzy Japonii Fumio Kishida i Wielkiej Brytanii Rishi Sunak oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz .

Szczyt G7 w Kijowie. Liderzy o rosyjskich "wyborach" na terenach okupowanych

We wspólnym komunikacie zachodnich liderów podkreślono, że deklarowany przez Rosję zamiar przeprowadzenia w marcu głosowania w wyborach prezydenckich w okupowanych obwodach Ukrainy stanowi rażące naruszenie jej suwerenności. Zaznaczono, że państwa G7 nigdy nie uznają "wyborów" zorganizowanych przez Federację Rosyjską na tych terytoriach, a także wzywają Rosję do natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych z tych terenów.

"My, liderzy G7 spotkaliśmy się dziś z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, by potwierdzić nasze niewzruszone poparcie dla Ukrainy i po raz kolejny oddać hołd odwadze oraz oporowi narodu ukraińskiego, walczącego niezmordowanie o wolność i demokratyczną przyszłość Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

"Pozostajemy przekonani, że możemy zagwarantować to, że naród ukraiński zwycięży w walce o swoją przyszłość i przyczynić się do ustanowienia globalnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" - zadeklarowali szefowie państw i rządów siedmiu potęg świata.

Liderzy państw G7 o pomocy dla Ukrainy

Autorzy oświadczenia podkreślili, że będą dalej popierać prawo Ukrainy do obrony i powtórzyli zobowiązanie na rzecz jej długoterminowego bezpieczeństwa. "Intensyfikujemy naszą pomoc dla Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa i podnosimy nasze zdolności produkcji i dostaw" - oświadczyli.

Liderzy ogłosili też: "Będziemy dalej podnosić Rosji koszty za wojnę i niwelować źródła zysków oraz blokować jej wysiłki w celu budowy machiny wojennej, jak pokazują ostatnio przyjęte pakiety sankcji". Położyli nacisk na to, że będą zwalczać wszelkie próby omijania i unikania sankcji.

Meloni: Putin nie wziął pod uwagę wytrwałości Ukraińców i jedności Zachodu

Otwierając obrady włoska premier Giorgia Meloni powiedziała, że dwa lata temu "Rosja wstrząsnęła światem dokonując inwazji na Ukrainę. Putin planował błyskawiczną wojnę, która miała doprowadzić do upadku Ukrainy w kilka dni, prawdopodobnie mając na celu to, by potem skierować wzrok na inne sąsiednie kraje, nie tylko europejskie".