Biden z Zełenskim na szczycie G7. Prezydent USA ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej

Ukraińskie ataki na okupowany przez Rosjan Krymie poważnie ograniczyły możliwości operacyjne wojsk rosyjskich i zmusiły Moskwę do ukrycia okrętów Floty Czarnomorskiej z dala od półwyspu - powiedział Andrij Kłymenko, analityk i dziennikarz. Wskazał, że zniszczenia dotknęły też duży skład paliwa i ważny węzeł kolejowy. Jak mówił, choć Ukraińcy nie przyznają się do ich przeprowadzania, to "społeczeństwo jest przekonane, że to wynik działalności naszych Sił Zbrojnych".