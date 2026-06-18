Świat Taki prezent dostał prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung od Donalda Trumpa Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Trump wywołał śmiech podczas szczytu G7 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com/Jaemyung_Lee

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Lee Jae Myung opuścił w środę szczyt państw G7, który odbywał się w Evian-le-Bainse we Francji. Tego dnia poinformował na X o przebiegu kolacji przywódców z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Wczoraj wieczorem w czasie kolacji z prezydentem Trumpem przeprowadziliśmy głęboką, około 90-minutową rozmowę na temat pokoju na Półwyspie Koreańskim i relacji między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, oraz poczyniliśmy znaczne postępy" - przekazał.

어제 저녁 트럼프 대통령님과 @realDonaldTrump만찬을 함께 하며 약 90분 간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나누고 많은 진전이 있었습니다.



오늘 마지막 오찬에서는 지금까지 사용하고 있던 서명용 펜을 제게 선물로 주셨습니다. 아마도 처음 정상회담때 제가 쓰던 펜을 선물… pic.twitter.com/jfaouUsEgo — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 17, 2026 Rozwiń

Wspólna gra w golfa i prezent

Lee poinformował, że następnego dnia otrzymał od Trumpa długopis, którego Trump używał do podpisywania dokumentów na szczycie G7. Gest ten - jak zasugerował - nawiązywał do ich pierwszego szczytu, kiedy Trump otrzymał długopis, którego użył Lee.

Wspomniał również, że w czasie wtorkowej kolacji Trump mówił o wspólnej grze w golfa z nim i pierwszą damą Korei Południowej. "Moja żona złożyła mu obietnicę na mały palec" - przekazał Lee.

"Po dzisiejszym lunchu ponownie powiedział, że zdecydowanie powinniśmy zagrać razem w golfa. Myślałem, że to tylko przelotna uwaga, ale chyba powinienem się przygotować" - dodał.

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Na koniec wpisu Lee podziękował Trumpowi i oświadczył, że "stosunki koreańsko-amerykańskie są solidne i wieczne".

Jak przypomina Reuters, Seul i Waszyngton są bliskimi sojusznikami w dziedzinie bezpieczeństwa, choć w ostatnich latach stosunki te były niekiedy napięte z powodu takich kwestii, jak cła USA czy podział kosztów w obronności.

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