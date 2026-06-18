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Świat

Taki prezent dostał prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung od Donalda Trumpa

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Donald Trump i Lee Jae Myung
Donald Trump wywołał śmiech podczas szczytu G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: x.com/Jaemyung_Lee
Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung opuścił szczyt G7 z obietnicą wspólnej gry w golfa z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezentem od niego. O czym rozmawiali liderzy w czasie "głębokiej, około 90-minutowej" wymiany?

Lee Jae Myung opuścił w środę szczyt państw G7, który odbywał się w Evian-le-Bainse we Francji. Tego dnia poinformował na X o przebiegu kolacji przywódców z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Wczoraj wieczorem w czasie kolacji z prezydentem Trumpem przeprowadziliśmy głęboką, około 90-minutową rozmowę na temat pokoju na Półwyspie Koreańskim i relacji między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, oraz poczyniliśmy znaczne postępy" - przekazał.

Wspólna gra w golfa i prezent

Lee poinformował, że następnego dnia otrzymał od Trumpa długopis, którego Trump używał do podpisywania dokumentów na szczycie G7. Gest ten - jak zasugerował - nawiązywał do ich pierwszego szczytu, kiedy Trump otrzymał długopis, którego użył Lee.

Wspomniał również, że w czasie wtorkowej kolacji Trump mówił o wspólnej grze w golfa z nim i pierwszą damą Korei Południowej. "Moja żona złożyła mu obietnicę na mały palec" - przekazał Lee.

"Po dzisiejszym lunchu ponownie powiedział, że zdecydowanie powinniśmy zagrać razem w golfa. Myślałem, że to tylko przelotna uwaga, ale chyba powinienem się przygotować" - dodał.

Na koniec wpisu Lee podziękował Trumpowi i oświadczył, że "stosunki koreańsko-amerykańskie są solidne i wieczne".

Jak przypomina Reuters, Seul i Waszyngton są bliskimi sojusznikami w dziedzinie bezpieczeństwa, choć w ostatnich latach stosunki te były niekiedy napięte z powodu takich kwestii, jak cła USA czy podział kosztów w obronności.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
Korea PołudniowaUSADonald TrumpG7
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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