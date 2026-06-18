Taki prezent dostał prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung od Donalda Trumpa
Lee Jae Myung opuścił w środę szczyt państw G7, który odbywał się w Evian-le-Bainse we Francji. Tego dnia poinformował na X o przebiegu kolacji przywódców z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.
"Wczoraj wieczorem w czasie kolacji z prezydentem Trumpem przeprowadziliśmy głęboką, około 90-minutową rozmowę na temat pokoju na Półwyspie Koreańskim i relacji między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, oraz poczyniliśmy znaczne postępy" - przekazał.
Wspólna gra w golfa i prezent
Lee poinformował, że następnego dnia otrzymał od Trumpa długopis, którego Trump używał do podpisywania dokumentów na szczycie G7. Gest ten - jak zasugerował - nawiązywał do ich pierwszego szczytu, kiedy Trump otrzymał długopis, którego użył Lee.
Wspomniał również, że w czasie wtorkowej kolacji Trump mówił o wspólnej grze w golfa z nim i pierwszą damą Korei Południowej. "Moja żona złożyła mu obietnicę na mały palec" - przekazał Lee.
"Po dzisiejszym lunchu ponownie powiedział, że zdecydowanie powinniśmy zagrać razem w golfa. Myślałem, że to tylko przelotna uwaga, ale chyba powinienem się przygotować" - dodał.
Na koniec wpisu Lee podziękował Trumpowi i oświadczył, że "stosunki koreańsko-amerykańskie są solidne i wieczne".
Jak przypomina Reuters, Seul i Waszyngton są bliskimi sojusznikami w dziedzinie bezpieczeństwa, choć w ostatnich latach stosunki te były niekiedy napięte z powodu takich kwestii, jak cła USA czy podział kosztów w obronności.