Wołodymyr Zełenski apeluje do państw G7 o silniejsze sankcje wobec Rosji i dostawy broni dla Ukrainy

Wołodymyr Zełenski wezwał państwa G7 do zaostrzania sankcji przeciwko Rosji, dopóki ta się nie zatrzyma i na Ukrainie nie wróci pokój, a także do stworzenia gwarancji bezpieczeństwa oraz do pomocy w odbudowie Ukrainy - podała agencja Interfax-Ukraina.

Zełenski uprzedził również, że wojna na Ukrainie może doprowadzić do światowego kryzysu żywnościowego. - Doszło do globalnej katastrofy. Rosja zniszczyła globalną architekturę bezpieczeństwa, uderzyła w stosunki międzynarodowe – powiedział. Następstwem wojny może też być - ostrzegł - destabilizacja polityczna.

Zełenski: wolność powinna być uzbrojona

"Im szybciej to się stanie, tym szybciej na wschodzie Europy będzie pokój. To jest w naszym interesie. To jest w waszym interesie. Jest to w interesach wszystkich demokracji" – wskazał Zełenski. "Wolność powinna być uzbrojona. Życie musi zwyciężyć śmierć" – dodał.