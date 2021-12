Grupa G7 ostrzega Rosję przed ewentualną inwazją na Ukrainę. "Będzie miała ogromne konsekwencje"

"Potwierdzamy nasze niezachwiane przywiązanie do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - napisali we wspólnym stanowisku szefowie dyplomacji krajów grupy G7. W oświadczeniu na zakończenie spotkania w Liverpoolu dodali, iż "Rosja nie powinna mieć wątpliwości, że dalsza agresja militarna przeciwko Ukrainie będzie miała ogromne konsekwencje i pociągnie za sobą poważne koszty".

Po spotkaniu w Liverpoolu ministrowie spraw zagranicznych państw G7 wydali w niedzielę wspólne oświadczenie. "Wzywamy Rosję do deeskalacji, wykorzystania kanałów dyplomatycznych i przestrzegania zobowiązań międzynarodowych w zakresie przejrzystości działań wojskowych, co uczynił prezydent (Joe) Biden podczas rozmowy z prezydentem (Władimirem) Putinem w dniu 7 grudnia" - napisali.

"Ponownie potwierdzamy nasze poparcie dla podejmowanych w formacie normandzkim wysiłków Francji i Niemiec na rzecz pełnego wdrożenia porozumień mińskich w celu rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie" - dodano w oświadczeniu.

"Potwierdzamy nasze niezachwiane przywiązanie do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, jak również do prawa każdego suwerennego państwa do decydowania o własnej przyszłości. Pochwalamy postawę Ukrainy, która wykazała się powściągliwością. Zacieśnimy naszą współpracę w zakresie wspólnej i kompleksowej reakcji" - zapewnili szefowie dyplomacji siedmiu państw.